Война России против Украины может закончиться через шесть месяцев, а может продлится и до трех лет – Пентагон

Об этом 28 февраля во время слушаний в Конгрессе США сказал заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Мероприятие транслировалось в YouTube комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.
Отвечая на вопрос, Каль отметил, что сложно предсказать, как долго нужно будет поддерживать Украину в войне.
"Мы не знаем точную траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", – допустил представитель Пентагона.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден заявил о поддержке Украины столько, сколько потребуется.
Каль добавил, что надеется также на поддержку Конгресса США в этом вопросе.
С начала войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
В начале января 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – их ресурсы достаточно ограничены.