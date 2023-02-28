Война России против Украины может закончиться через шесть месяцев, а может продлится и до трех лет – Пентагон

Президент США заявил о поддержке Украины столько, сколько потребуется, отметил Каль (на фото) Фото: EPA

Об этом 28 февраля во время слушаний в Конгрессе США сказал заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Мероприятие транслировалось в YouTube комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

Отвечая на вопрос, Каль отметил, что сложно предсказать, как долго нужно будет поддерживать Украину в войне.

"Мы не знаем точную траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", – допустил представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден заявил о поддержке Украины столько, сколько потребуется.

Каль добавил, что надеется также на поддержку Конгресса США в этом вопросе.

С начала войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.