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Война России против Украины может закончиться через шесть месяцев, а может продлится и до трех лет – Пентагон

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Президент США заявил о поддержке Украины столько, сколько потребуется, отметил Каль (на фото)
Президент США заявил о поддержке Украины столько, сколько потребуется, отметил Каль (на фото)
Фото: EPA

В Пентагоне не исключают, что война, которую в феврале 2022 года против Украины начала Россия, может продлится и до трех лет.

Об этом 28 февраля во время слушаний в Конгрессе США сказал заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Мероприятие транслировалось в YouTube комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

Отвечая на вопрос, Каль отметил, что сложно предсказать, как долго нужно будет поддерживать Украину в войне.

"Мы не знаем точную траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", – допустил представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден заявил о поддержке Украины столько, сколько потребуется.

Каль добавил, что надеется также на поддержку Конгресса США в этом вопросе.

С начала войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. 

В начале января 2023 года начальник ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – их ресурсы достаточно ограничены.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, Пентагон, Конгресс США, военная помощь, комитет, война России против Украины, Палата представителей, Колин Каль
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