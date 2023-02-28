Истребители и дальнобойные ракеты могут дать Украине в решающий момент войны – конгрессмен США

По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, поворотный момент конфликта.

"Когда мы даем им то, что они просят и действительно могут использовать, они выигрывают. Когда мы медленно движемся и затормаживаем этот вопрос, оно затягивается, а это именно то, чего хочет [президент РФ Владимир] Путин", – сказал конгрессмен.

Политик отметил, что не согласен с оценкой советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, что самолеты и ракеты большой дальности – не то, что в настоящее время нужно Украине. Маккол при этом сослался на свои разговоры с высокопоставленными украинскими и американскими военными.