Истребители и дальнобойные ракеты могут дать Украине в решающий момент войны – конгрессмен США

По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, поворотный момент конфликта.
"Когда мы даем им то, что они просят и действительно могут использовать, они выигрывают. Когда мы медленно движемся и затормаживаем этот вопрос, оно затягивается, а это именно то, чего хочет [президент РФ Владимир] Путин", – сказал конгрессмен.
Политик отметил, что не согласен с оценкой советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, что самолеты и ракеты большой дальности – не то, что в настоящее время нужно Украине. Маккол при этом сослался на свои разговоры с высокопоставленными украинскими и американскими военными.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".