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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Истребители и дальнобойные ракеты могут дать Украине в решающий момент войны – конгрессмен США

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Маккол выступил за предоставление Украине F-16
Маккол выступил за предоставление Украине F-16
Фото: EPA

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол в интервью ABC News, опубликованном 26 февраля, выразил надежду, что и республиканцы, и демократы окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился направить в Украину ракеты большой дальности и истребители F-16.

По его словам, самолеты и другие боеприпасы могут появиться в решающий, поворотный момент конфликта.

"Когда мы даем им то, что они просят и действительно могут использовать, они выигрывают. Когда мы медленно движемся и затормаживаем этот вопрос, оно затягивается, а это именно то, чего хочет [президент РФ Владимир] Путин", – сказал конгрессмен.

Политик отметил, что не согласен с оценкой советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, что самолеты и ракеты большой дальности – не то, что в настоящее время нужно Украине. Маккол при этом сослался на свои разговоры с высокопоставленными украинскими и американскими военными.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Теги: США, авиация, военная техника, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, Майкл Маккол, F-16
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