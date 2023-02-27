"Вопрос на попозже". Советник Байдена по безопасности объяснил его слова о том, что Украине сейчас не нужны F-16

Комментируя слова Байдена в интервью каналу 24 февраля о том, что истребителей F-16 Украине "пока не нужны", Салливан отметил, что Белый дом уделяет первоочередное внимание неотложным потребностям украинской армии.
"F-16 – это вопрос на попозже", – сказал он.
Советник президента по безопасности добавил, что для освобождения оккупированных территорий на юге и востоке страны украинским защитникам сейчас необходимы другие ресурсы.
"На каждом этапе этой войны президент пытался убедиться, что украинские военные получают то, что им нужно. На первом этапе, когда они защищали Киев, это были противотанковые комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger. Это помогло Украине защитить Киев. На втором этапе тяжелая артиллерия помогла им противостоять РФ, наступающей на восток Украины. На этом этапе критическим элементом является способность наземного маневра. И это означает, что нужны танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. И поэтому президент говорит, что он сосредоточен на этих возможностях", – сказал Салливан.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Премьер-министр Англии Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".