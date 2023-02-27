"Вопрос на попозже". Советник Байдена по безопасности объяснил его слова о том, что Украине сейчас не нужны F-16

Для освобождения оккупированных территорий ВСУ необходимы танки и другая бронетехника, считает Салливан Фото: ЕРА

Комментируя слова Байдена в интервью каналу 24 февраля о том, что истребителей F-16 Украине "пока не нужны", Салливан отметил, что Белый дом уделяет первоочередное внимание неотложным потребностям украинской армии.

"F-16 – это вопрос на попозже", – сказал он.

Советник президента по безопасности добавил, что для освобождения оккупированных территорий на юге и востоке страны украинским защитникам сейчас необходимы другие ресурсы.

"На каждом этапе этой войны президент пытался убедиться, что украинские военные получают то, что им нужно. На первом этапе, когда они защищали Киев, это были противотанковые комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger. Это помогло Украине защитить Киев. На втором этапе тяжелая артиллерия помогла им противостоять РФ, наступающей на восток Украины. На этом этапе критическим элементом является способность наземного маневра. И это означает, что нужны танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. И поэтому президент говорит, что он сосредоточен на этих возможностях", – сказал Салливан.