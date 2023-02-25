Байден: Зеленскому сейчас не нужны F-16

Ведущий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал предоставить Украине такие самолеты, и спросил, отправят ли США Украине F-16.
Байден ответил, что США предоставляют Украине помощь, которая, по мнению американских военных, нужна стране сейчас: танки, артиллерию, средства ПВО, реактивные системы залпового огня.
"Есть вещи, которые ему [Зеленскому] нужны сейчас, и мы посылаем их, чтобы поставить их в положение, позволяющее им добиться успехов этой весной и этим летом, вплоть до осени", – добавил он.
Журналист спросил: "Вы не думаете, что ему сейчас нужны F-16?"
"Нет, сейчас ему не нужны F-16", – отреагировал Байден.
На вопрос, означает ли это "никогда", президент США ответил, что нельзя точно спрогнозировать потребности украинской армии в будущем.
"Нет никаких оснований для предоставления F-16, по мнению наших военных, в настоящее время. На данный момент исключаю это", – добавил он.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. Речь о самолетах Typhoon.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
24 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности обучать украинских военных летать на F-16.