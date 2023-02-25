Байден: Зеленскому сейчас не нужны F-16

Ведущий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал предоставить Украине такие самолеты, и спросил, отправят ли США Украине F-16.

Байден ответил, что США предоставляют Украине помощь, которая, по мнению американских военных, нужна стране сейчас: танки, артиллерию, средства ПВО, реактивные системы залпового огня.

"Есть вещи, которые ему [Зеленскому] нужны сейчас, и мы посылаем их, чтобы поставить их в положение, позволяющее им добиться успехов этой весной и этим летом, вплоть до осени", – добавил он.

Журналист спросил: "Вы не думаете, что ему сейчас нужны F-16?"

"Нет, сейчас ему не нужны F-16", – отреагировал Байден.

На вопрос, означает ли это "никогда", президент США ответил, что нельзя точно спрогнозировать потребности украинской армии в будущем.

"Нет никаких оснований для предоставления F-16, по мнению наших военных, в настоящее время. На данный момент исключаю это", – добавил он.