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Великобритания обеспечит безопасность любой стране, которая захочет передать самолеты Украине – глава минобороны

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Великобритания может использовать свои истребители и обеспечить безопасность тем странам, которые захотят передать Украине боевые самолеты, отметил Уоллес
Великобритания может использовать свои истребители и обеспечить безопасность тем странам, которые захотят передать Украине боевые самолеты, отметил Уоллес
Фото: EPA

Великобритания готова обеспечить безопасность любой стране, которая решит передать Украине российские самолеты или самолеты советских времен.

Об этом 24 февраля в эфире Times Radio заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

По его словам, одним из способов для стран быстро помочь Украине было бы, если бы те, у кого есть самолеты МиГ-29 или Су-24, передали их Киеву.

"Если они захотят пожертвовать, мы можем использовать наши истребители… и обеспечить им безопасность", – сказал Уоллес.

25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.

Вопрос возможной передачи Украине МиГ-29 рассмотрит Польша, заявил в интервью, опубликованном 18 февраля, президент страны Анджей Дуда.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

Теги: Украина, Великобритания, пожертвование, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, безопасность, Бен Уоллес
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