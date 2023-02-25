Великобритания обеспечит безопасность любой стране, которая захочет передать самолеты Украине – глава минобороны

Об этом 24 февраля в эфире Times Radio заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
По его словам, одним из способов для стран быстро помочь Украине было бы, если бы те, у кого есть самолеты МиГ-29 или Су-24, передали их Киеву.
"Если они захотят пожертвовать, мы можем использовать наши истребители… и обеспечить им безопасность", – сказал Уоллес.
“A leadership that simply doesn't care about its own troops and its own people will move to effectively a meat grinder approach where it just keeps sacrificing its own soldiers for the vanity of the Kremlin.”— Times Radio (@TimesRadio) February 24, 2023
Defence secretary Ben Wallace tells #TimesRadio why Russia has failed. pic.twitter.com/B5SvBtovvs
25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.
Вопрос возможной передачи Украине МиГ-29 рассмотрит Польша, заявил в интервью, опубликованном 18 февраля, президент страны Анджей Дуда.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".