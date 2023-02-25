Великобритания обеспечит безопасность любой стране, которая захочет передать самолеты Украине – глава минобороны

Великобритания может использовать свои истребители и обеспечить безопасность тем странам, которые захотят передать Украине боевые самолеты, отметил Уоллес Фото: EPA

Об этом 24 февраля в эфире Times Radio заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

По его словам, одним из способов для стран быстро помочь Украине было бы, если бы те, у кого есть самолеты МиГ-29 или Су-24, передали их Киеву.

"Если они захотят пожертвовать, мы можем использовать наши истребители… и обеспечить им безопасность", – сказал Уоллес.

“A leadership that simply doesn't care about its own troops and its own people will move to effectively a meat grinder approach where it just keeps sacrificing its own soldiers for the vanity of the Kremlin.”



Defence secretary Ben Wallace tells #TimesRadio why Russia has failed. pic.twitter.com/B5SvBtovvs — Times Radio (@TimesRadio) February 24, 2023

25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.

Вопрос возможной передачи Украине МиГ-29 рассмотрит Польша, заявил в интервью, опубликованном 18 февраля, президент страны Анджей Дуда.