Зеленский: Полностью сможем защитить небо Украины, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с партнерами

Президент отметил, что в результате атаки оккупантов иранскими дронами в ночь на 27 февраля было уничтожено 11 из 14 БПЛА.

"К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого. Собственно, прежде всего, нам и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, – подчеркнул Зеленский. – ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами".