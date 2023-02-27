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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Полностью сможем защитить небо Украины, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с партнерами

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Украине нужен авиационный компонент ПВО современные боевые самолеты, отметил Зеленский
Украине нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua (архив)

ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Об этом 27 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в результате атаки оккупантов иранскими дронами в ночь на 27 февраля было уничтожено 11 из 14 БПЛА.

"К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Второй дрон попал как раз тогда, когда началось тушение пожара после первого. Собственно, прежде всего, нам и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, – подчеркнул Зеленский. – ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками вместе со всеми воинами и специалистами наших Воздушных сил уже делают большую работу. Но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/223805156732122/

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Премьер Англии Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

Теги: Украина, пожар, ГСЧС, Хмельницкий, ПВО, раненые, беспилотники, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, обстрелы, война России против Украины, президент, погибшие, пилот, обращение, небо, дрон-камикадзе
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