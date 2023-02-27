"Остался только один". В МИД Украины заявили, что за год удалось разблокировать решения о передаче Киеву шести из семи типов оружия

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 27 февраля в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Каждая дискуссия о предоставлении Украине нового, критически важного, вида вооружения начиналась с "нет" и заканчивалась "да". За последний год мы разблокировали политические решения по шести видам оружия из семи, которые меняют правила игры. Остался только один – боевая авиация", – написал Кулеба.

Every discussion about supplying Ukraine with a new, crucial kind of weapon started with a "no" and ended with a "yes". In the last year, we have unlocked political decisions on six of the seven types of game-changer weapons. The only one left is combat aircraft. @United24media pic.twitter.com/3b6ec6RCUy — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2023

С начала войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.