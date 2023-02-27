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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Остался только один". В МИД Украины заявили, что за год удалось разблокировать решения о передаче Киеву шести из семи типов оружия

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Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

За год полномасштабной войны, которую в феврале 2022 года начала Россия, Украина разблокировала политические решения по шести видам оружия из семи.

Об этом 27 февраля в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Каждая дискуссия о предоставлении Украине нового, критически важного, вида вооружения начиналась с "нет" и заканчивалась "да". За последний год мы разблокировали политические решения по шести видам оружия из семи, которые меняют правила игры. Остался только один – боевая авиация", – написал Кулеба.

С начала войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Премьер Англии Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

Теги: Украина, оружие, МИД Украины, авиация, военная помощь, Дмитрий Кулеба, истребители, самолеты, война России против Украины
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