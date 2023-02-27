"Самолеты вдвое старше пилотов, самый "молодой" – ровесник независимости". В Воздушных силах рассказали, зачем Украине F-16 или другая боевая авиация

Об этом 27 февраля в эфире национального телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"У нас самый "молодой" самолет сегодня в составе Воздушных сил – это Су-27 1991 года [выпуска], который является ровесником украинской независимости. Это всегда рассказываю иностранным журналистам, когда спрашивают: "Зачем вам F-16 или еще какой-то самолет?" Я им говорю: "Потому что наши самолеты вдвое старше пилотов", – отметил Игнат. – Нам нужны крылья не только чтобы атаковать. Крылья, самолеты являются частью ПВО, которые способны сбивать крылатые ракеты врага, способные защитить украинское небо".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил 27 февраля, что за год полномасштабной войны, которую начала Россия, Украина разблокировала политические решения по шести видам оружия из семи. "Остался только один – боевая авиация", – указал министр.