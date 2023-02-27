"Самолеты вдвое старше пилотов, самый "молодой" – ровесник независимости". В Воздушных силах рассказали, зачем Украине F-16 или другая боевая авиация

Об этом 27 февраля в эфире национального телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.
"У нас самый "молодой" самолет сегодня в составе Воздушных сил – это Су-27 1991 года [выпуска], который является ровесником украинской независимости. Это всегда рассказываю иностранным журналистам, когда спрашивают: "Зачем вам F-16 или еще какой-то самолет?" Я им говорю: "Потому что наши самолеты вдвое старше пилотов", – отметил Игнат. – Нам нужны крылья не только чтобы атаковать. Крылья, самолеты являются частью ПВО, которые способны сбивать крылатые ракеты врага, способные защитить украинское небо".
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил 27 февраля, что за год полномасштабной войны, которую начала Россия, Украина разблокировала политические решения по шести видам оружия из семи. "Остался только один – боевая авиация", – указал министр.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Премьер Англии Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
22 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Великобритания "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".