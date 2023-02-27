ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный поговорил с Милли о планах Украины по деокккупации территорий и напомнил, что Киеву нужны F-16

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Залужный: Благодаря помощи партнеров мы держимся и обязательно победим
Залужный: Благодаря помощи партнеров мы держимся и обязательно победим
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 27 февраля провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом главком ВСУ сообщил в Facebook.

В ходе сегодняшнего разговора Залужный и Милли, по словам Залужного, "традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине". 

Также они говорили о ситуации на линии фронта и дальнейших планах сил обороны Украины по деоккупации территорий, захваченных РФ. 

Залужный, согласно его сообщению, напомнил собеседнику, что Украине необходимо усилить возможности системы противовоздушной обороны, "в том числе за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16". 

Также он поблагодарил Милли, правительство и народ США за последовательную поддержку Украины. 

"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и обязательно победим", – подчеркнул главком ВСУ. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0joZcJ4T4WSTfR3yaqTAi7bZMs12rFYrHLrmfFLrarVrMJkDKjgzTfm6nDq16VW8Rl

Президент США Джо Байден в интервью, вышедшем 24 февраля, высказал мнение, что на данный момент Украине не нужны самолеты F-16. В Белом доме позднее, объясняя слова Байдена, отметили, что "F-16 – это вопрос на попозже"

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что от Милли "очень много зависит" в вопросе поставок оружия Украине.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Премьер Англии Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

24 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности обучать украинских военных летать на F-16.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, самолеты, ВСУ, Марк Милли, Валерий Залужный, деоккупация, F-16
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
Галина ГРИШИНА
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел с интервью после того, как журналистка назвала его сексистом
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел с интервью после того, как журналистка назвала его сексистом
Галина ГРИШИНА
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
Галина ГРИШИНА
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
Галина ГРИШИНА
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Галина ГРИШИНА
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (54120)
2
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (40180)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (37204)
4
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30390)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (27657)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (25875)
7
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (23576)
8
I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео (15243)
 
 
 
 