Залужный поговорил с Милли о планах Украины по деокккупации территорий и напомнил, что Киеву нужны F-16

Залужный: Благодаря помощи партнеров мы держимся и обязательно победим Фото предоставлено Олегом Пальчиком

В ходе сегодняшнего разговора Залужный и Милли, по словам Залужного, "традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине".

Также они говорили о ситуации на линии фронта и дальнейших планах сил обороны Украины по деоккупации территорий, захваченных РФ.

Залужный, согласно его сообщению, напомнил собеседнику, что Украине необходимо усилить возможности системы противовоздушной обороны, "в том числе за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16".

Также он поблагодарил Милли, правительство и народ США за последовательную поддержку Украины.

"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и обязательно победим", – подчеркнул главком ВСУ.

Президент США Джо Байден в интервью, вышедшем 24 февраля, высказал мнение, что на данный момент Украине не нужны самолеты F-16. В Белом доме позднее, объясняя слова Байдена, отметили, что "F-16 – это вопрос на попозже".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что от Милли "очень много зависит" в вопросе поставок оружия Украине.