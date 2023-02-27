Залужный поговорил с Милли о планах Украины по деокккупации территорий и напомнил, что Киеву нужны F-16

В ходе сегодняшнего разговора Залужный и Милли, по словам Залужного, "традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине".
Также они говорили о ситуации на линии фронта и дальнейших планах сил обороны Украины по деоккупации территорий, захваченных РФ.
Залужный, согласно его сообщению, напомнил собеседнику, что Украине необходимо усилить возможности системы противовоздушной обороны, "в том числе за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16".
Также он поблагодарил Милли, правительство и народ США за последовательную поддержку Украины.
"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и обязательно победим", – подчеркнул главком ВСУ.
Президент США Джо Байден в интервью, вышедшем 24 февраля, высказал мнение, что на данный момент Украине не нужны самолеты F-16. В Белом доме позднее, объясняя слова Байдена, отметили, что "F-16 – это вопрос на попозже".
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что от Милли "очень много зависит" в вопросе поставок оружия Украине.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Премьер Англии Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".
24 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности обучать украинских военных летать на F-16.