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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил генералу Милли, который заявил, что ни одна из сторон войны в Украине не достигнет своих целей

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Зеленский пригласил Милли приехать в Украину
Зеленский пригласил Милли приехать в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала США Марка Милли о том, что украинцам будет сложно выгнать россиян со своей земли. Свое мнение он высказал во время пресс-конференции 24 февраля, которую транслирует телеканал "Ми – Україна".

"Мы знакомы с генералом Милли лично, мы встречались, и я от него этого не слышал. Если генерал Милли так думает, я слышал бы такие мысли. Второе – все зависит от поддержки. Поэтому если генерал Милли хочет, чтобы мы быстрее вытеснили оккупантов из нашей страны, думаю, он должен ускорить поставки оружия – а от него очень много зависит", – сказал он.

По словам Зеленского, главный сигнал относительно помощи Украине – приезд президента США Джо Байдена. Многое зависит и от президента, и от Конгресса, и прежде всего от поддержки общества. А поддержка Украины в США очень сильная, отметил президент. Но очень важно физическое присутствие оружия и финансовой помощи в Украине.

"Я был в Вашингтоне, я видел людей с украинскими флагами, в окнах есть американский флаг и есть украинский. Я знаю, какая мощная поддержка в США. И есть вера в победу, об этом сказал приезд президента Байдена. Мне кажется, это и есть главный сигнал. А Милли не приезжал. Мы приглашаем", – добавил он.

16 февраля Милли заявил, что война закончится за столом переговоров и ни одна из сторон не достигнет своих целей. Он добавил, что украинской армии будет сложно выгнать оккупантов.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Теги: Владимир Зеленский
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