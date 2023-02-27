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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Хмельницком из-за российской атаки погибли два спасателя, есть раненые в тяжелом состоянии – ОВА

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Россияне ударили по спасателям, которые тушили пожар после предыдущей атаки
Россияне ударили по спасателям, которые тушили пожар после предыдущей атаки
Фото: ДСНС України / Telegram

Два человека, по последним данным, погибли в результате российских ударов по городу Хмельницкий ночью 27 февраля. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram.

Ночью российские оккупанты нанесли три удара по Хмельницкому, сообщил Гамалий. По словам мэра Александра Симчишина, враг использовал беспилотники. В городе повреждены жилые дома, начались пожары, которые утром еще тушили. 

Симчишин сообщил, что ранены четверо человек и погиб при исполнении служебного долга спасатель, сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

В ГСЧС показали фото погибшего коллеги. Командиру отделения пожарно-спасательной части, спасателю Владиславу Двораку, исполнился 21 год. Он погиб при повторном обстреле во время ликвидации последствий вражеского удара. 

Гамалий уточнял, что раненых доставили в больницу. Трех из них, писал он, в тяжелом состоянии, но "их жизни уже ничего не угрожает". Одну из раненых отпустили на амбулаторное лечение.

Однако через час глава ОВА сообщил, что один из раненых умер в больнице. "Врачам не удалось спасти жизнь еще одного героя-спасателя", – написал он.

Второго погибшего спасателя звали Сергей Севрук, ему был 31 год, сообщил глава МВД Игорь Клименко. Он уточнил, что все раненые – также спасатели. 

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Контекст:

Поздно вечером 26 февраля в ряде областей на востоке и севере Украины объявили воздушную тревогу в связи с активностью российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в эту ночь запустили по Украине 14 иранских дронов, 11 из них сбиты. Девять беспилотников сбили в воздушном пространстве возле Киева

Теги: пожар, ГСЧС, Хмельницкий, раненые, беспилотники, спасатели, война России против Украины, погибшие, Александр Симчишин, Сергей Гамалий, дрон-камикадзе
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