В Хмельницком из-за российской атаки погибли два спасателя, есть раненые в тяжелом состоянии – ОВА

Россияне ударили по спасателям, которые тушили пожар после предыдущей атаки Фото: ДСНС України / Telegram

Ночью российские оккупанты нанесли три удара по Хмельницкому, сообщил Гамалий. По словам мэра Александра Симчишина, враг использовал беспилотники. В городе повреждены жилые дома, начались пожары, которые утром еще тушили.

Симчишин сообщил, что ранены четверо человек и погиб при исполнении служебного долга спасатель, сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС показали фото погибшего коллеги. Командиру отделения пожарно-спасательной части, спасателю Владиславу Двораку, исполнился 21 год. Он погиб при повторном обстреле во время ликвидации последствий вражеского удара.

Гамалий уточнял, что раненых доставили в больницу. Трех из них, писал он, в тяжелом состоянии, но "их жизни уже ничего не угрожает". Одну из раненых отпустили на амбулаторное лечение.

Однако через час глава ОВА сообщил, что один из раненых умер в больнице. "Врачам не удалось спасти жизнь еще одного героя-спасателя", – написал он.

Второго погибшего спасателя звали Сергей Севрук, ему был 31 год, сообщил глава МВД Игорь Клименко. Он уточнил, что все раненые – также спасатели.