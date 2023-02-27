В районе Киева ночью сбили девять беспилотников, тревога длилась более пяти часов – военная администрация

По предварительной оценке, оккупанты применили барражирующие боеприпасы Shahed, уточнили в КГВА.

"Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась пять с половиной часов", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, люди не пострадали и попасть в объекты инфраструктуры россиянам также не удалось.

Всего в эту ночь, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты запустили по Украине 14 иранских дронов, 11 из них сбиты.