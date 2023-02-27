В районе Киева ночью сбили девять беспилотников, тревога длилась более пяти часов – военная администрация

По предварительной оценке, оккупанты применили барражирующие боеприпасы Shahed, уточнили в КГВА.
"Атака дронов фактически осуществлялась двумя волнами, максимально растянутыми по времени. Таким образом противник пытался реализовать свою тактическую цель – истощить нашу ПВО. Поэтому последняя ночная воздушная тревога в Киеве длилась пять с половиной часов", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, люди не пострадали и попасть в объекты инфраструктуры россиянам также не удалось.
Всего в эту ночь, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты запустили по Украине 14 иранских дронов, 11 из них сбиты.
Поздно вечером 26 февраля в ряде областей на востоке и севере Украины объявили воздушную тревогу в связи с активностью российских оккупантов. В частности, сирены включили в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позже тревогу объявили и в Черкасской области.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegram, что в области замечены иранские дроны-камикадзе Shahed. "Есть успешная работа ПВО", – отметил он.
Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины отчиталось о сбитом беспилотнике в небе над Черниговской областью. О результативной работе сил противовоздушной обороны проинформировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.