Россия, вероятно, исчерпала текущие запасы иранских дронов-камикадзе – британская разведка

Авторы обзора обратили внимание, что сообщений об атаках РФ по территории Украины с применением иранских дронов не было с 15 февраля, а перед этим украинские военные информировали, что в первые дни года уничтожили несколько десятков таких БПЛА, а в конце января – начале февраля – сбили еще как минимум 24 Shahed-136.

Отсутствие фактом применения этих дронов "вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас", считают в британской разведке.

"Скорее всего, Россия будет искать возможность пополнить запасы. Хотя это оружие не имеет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ложную цель, которая может отвлечь украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", – говорится в обзоре.