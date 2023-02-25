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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия, вероятно, исчерпала текущие запасы иранских дронов-камикадзе – британская разведка

Россия, вероятно, рассматривает иранские дроны как "полезные ложные цели", считают в британской разведке
Россия, вероятно, рассматривает иранские дроны как "полезные ложные цели", считают в британской разведке

Россия, вероятно, использовала ранее закупленные у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136. Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны Великобритании 25 февраля.

Авторы обзора обратили внимание, что сообщений об атаках РФ по территории Украины с применением иранских дронов не было с 15 февраля, а перед этим украинские военные информировали, что в первые дни года уничтожили несколько десятков таких БПЛА, а в конце января – начале февраля – сбили еще как минимум 24 Shahed-136. 

Отсутствие фактом применения этих дронов "вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас", считают в британской разведке.

"Скорее всего, Россия будет искать возможность пополнить запасы. Хотя это оружие не имеет хороших результатов в уничтожении намеченных целей, Россия, вероятно, рассматривает его как полезную ложную цель, которая может отвлечь украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет", – говорится в обзоре. 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

США уже неоднократно вводили санкции против иранских физических и юридических лиц, причастных к поставкам дронов России (например, 8 сентября и 15 ноября 2022 года). А 9 декабря под санкции попали российские организации, причастные к сделке с Ираном по БПЛА. 

6 января 2023-го США наложили санкции на руководителя и шестерых членов совета директоров иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), которая производит дроны. В минфине США тогда сообщили, что QAI и аффилированные с ней физические и юридические лица продолжают уклоняться от санкций – например, закупать детали и технологии для производства БПЛА, используя фиктивные фирмы. Тогда в санкционный список внесли также компанию Light Airplanes Design and Manufacturing Industries. По данным ведомства, это название использует QAI.

31 января под санкции Штатов попали семь иранских организаций за содействие вооруженным силам России: Design and Manufacturing of Aircraft Engine, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry, Shahed Aviation Industries, аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции, Организация джихада по исследованиям и самообеспечению Корпуса стражей исламской революции.

Санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников вводят также Евросоюз и Великобритания

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иран, оружие, Великобритания, разведка, беспилотники, война России против Украины
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