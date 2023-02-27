На севере Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе, есть информация об успешной работе ПВО

В частности, сирены включили в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Позже тревогу объявили и в Черкасской области.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegram, что в области замечены иранские дроны-камикадзе Shahed.
"Есть успешная работа ПВО", – отметил он.
Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины отчиталось об одном сбитом беспилотнике в небе над Черниговской областью.
О результативных результатах работы сил противовоздушной обороны проинформировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он также предупредил, что в небе еще две цели.
А также уведомил, что ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В последнее время российские оккупанты запускают по Украине дроны-камикадзе в темное время суток. В частности, ночью 10 февраля украинские военные сбили пять дронов оккупантов. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.