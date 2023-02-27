На севере Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе, есть информация об успешной работе ПВО

Дроны оккупанты запускают в темное время суток Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebоok

В частности, сирены включили в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Скриншот: alerts.in.ua

Позже тревогу объявили и в Черкасской области.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegram, что в области замечены иранские дроны-камикадзе Shahed.

"Есть успешная работа ПВО", – отметил он.

Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины отчиталось об одном сбитом беспилотнике в небе над Черниговской областью.

О результативных результатах работы сил противовоздушной обороны проинформировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он также предупредил, что в небе еще две цели.

А также уведомил, что ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

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