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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На севере Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе, есть информация об успешной работе ПВО

Дроны оккупанты запускают в темное время суток
Дроны оккупанты запускают в темное время суток
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebоok

Поздно вечером 26 февраля в ряде областей на востоке и севере Украины объявили воздушную тревогу в связи с активностью российских оккупантов.

В частности, сирены включили в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Скриншот: alerts.in.ua
Скриншот: alerts.in.ua

Позже тревогу объявили и в Черкасской области.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegram, что в области замечены иранские дроны-камикадзе Shahed.

"Есть успешная работа ПВО", – отметил он.

Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины отчиталось об одном сбитом беспилотнике в небе над Черниговской областью.

О результативных результатах работы сил противовоздушной обороны проинформировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он также предупредил, что в небе еще две цели.

А также уведомил, что ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В последнее время российские оккупанты запускают по Украине дроны-камикадзе в темное время суток. В частности, ночью 10 февраля украинские военные сбили пять дронов оккупантов. Все беспилотники были уничтожены в Днепропетровской области. В Хмельницкой области в результате атаки дронами произошел пожар на объекте критической инфраструктуры, отмечали в ОВА.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Киевская область, ПВО, Черниговская область, беспилотники, война России против Украины, Андрей Ермак, Вячеслав Чаус, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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