В Хмельницком в результате ночной атаки беспилотниками погиб спасатель

По итогам атаки предварительно было известно об одном погибшем и четверых раненых. Повреждены жилые дома, в городе начались пожары. По состоянию на 7.00 их продолжали тушить.

"Погибший герой – спасатель ГСЧС. Погиб во время исполнения служебного долга", – уточнил Симчишин.

Контекст:

Поздно вечером 26 февраля в ряде областей на востоке и севере Украины объявили воздушную тревогу в связи с активностью российских оккупантов. В частности, сирены включили в Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позже тревогу объявили и в Черкасской области.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил в Telegram, что в области замечены иранские дроны-камикадзе Shahed. "Есть успешная работа ПВО", – отметил он.

Оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины отчиталось о сбитом беспилотнике в небе над Черниговской областью.

Всего в эту ночь, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты запустили по Украине 14 иранских дронов, 11 из них сбиты. Девять беспилотников сбили в воздушном пространстве возле Киева.