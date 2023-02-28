ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: В высшем руководстве России мнения о продолжении войны против Украины разделены. Это нельзя назвать расколом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В РФ все ждут момента, когда "та башня Кремля, которая выступает за однозначную войну", упрется в стенку и признает, что "это тупик", отметил Буданов
В РФ все ждут момента, когда "та башня Кремля, которая выступает за однозначную войну", упрется в стенку и признает, что "это тупик", отметил Буданов
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Ко многим в руководстве РФ пришло понимание, что в войне против Украины пошло "что-то не так".

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что РФ не может себе позволить "признать, что она проиграет".

"Единогласна ли, скажем так, Россия в вопросе продолжения боевых действий? Ответ будет: нет. Не единогласна. То, что касается высшего государственного руководства. Ко многим пришло понимание, что что-то не так, – отметил Буданов. – Мнения разделены. Это нельзя назвать расколом. И не так много там людей, в руководстве, подчеркиваю, выступающих за войну до конца и так далее. В большинстве своем у людей, выступающих за это, скажем так, за этим желанием, – у них стоит банальный страх ответственности. Потому что есть определенное количество людей, которые не смогут сказать, что "это как-то без нас принималось решение, что это не мы". Их очень немного, кстати".

По словам главы украинской разведки, в РФ "все ждут определенного момента, когда та башня Кремля, которая выступает за однозначную войну, образно говоря, упрется в стенку и признает, что, ну не идет – это тупик".

В то же время Буданов повторил, что результатом войны будет однозначно возвращение всех границ Украины образца 1991 года.

"Это позиция президента и всего цивилизованного общества. Иначе выхода просто нет. Ни один другой вариант не реальный. Потому что Украина не остановится, да и России это не позволит остановить свои боевые действия. То есть возвращение, скажем так, к признанным всем мировым сообществом правилам, международным нормам", – подчеркнул руководитель ГУР.

По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – их ресурсы достаточно ограничены.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. 

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.

В начале января 2023 года начальник ГУР заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников 13 января в интервью ВВС.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Теги: Россия, Украина, Кремль, разведка, война России против Украины, интервью, власть, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны
Галина ГРИШИНА
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Галина ГРИШИНА
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть G
Дмитрий ГОРДОН
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
Галина ГРИШИНА
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
Галина ГРИШИНА
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
Галина ГРИШИНА
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
Галина ГРИШИНА
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (47009)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (38350)
3
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30612)
4
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (30185)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (28601)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (26072)
7
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде (10117)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (8990)
 
 
 
 