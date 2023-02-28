Буданов: В высшем руководстве России мнения о продолжении войны против Украины разделены. Это нельзя назвать расколом

В РФ все ждут момента, когда "та башня Кремля, которая выступает за однозначную войну", упрется в стенку и признает, что "это тупик", отметил Буданов Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что РФ не может себе позволить "признать, что она проиграет".

"Единогласна ли, скажем так, Россия в вопросе продолжения боевых действий? Ответ будет: нет. Не единогласна. То, что касается высшего государственного руководства. Ко многим пришло понимание, что что-то не так, – отметил Буданов. – Мнения разделены. Это нельзя назвать расколом. И не так много там людей, в руководстве, подчеркиваю, выступающих за войну до конца и так далее. В большинстве своем у людей, выступающих за это, скажем так, за этим желанием, – у них стоит банальный страх ответственности. Потому что есть определенное количество людей, которые не смогут сказать, что "это как-то без нас принималось решение, что это не мы". Их очень немного, кстати".

По словам главы украинской разведки, в РФ "все ждут определенного момента, когда та башня Кремля, которая выступает за однозначную войну, образно говоря, упрется в стенку и признает, что, ну не идет – это тупик".

В то же время Буданов повторил, что результатом войны будет однозначно возвращение всех границ Украины образца 1991 года.

"Это позиция президента и всего цивилизованного общества. Иначе выхода просто нет. Ни один другой вариант не реальный. Потому что Украина не остановится, да и России это не позволит остановить свои боевые действия. То есть возвращение, скажем так, к признанным всем мировым сообществом правилам, международным нормам", – подчеркнул руководитель ГУР.

По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – их ресурсы достаточно ограничены.