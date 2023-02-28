Буданов: В высшем руководстве России мнения о продолжении войны против Украины разделены. Это нельзя назвать расколом

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Он отметил, что РФ не может себе позволить "признать, что она проиграет".
"Единогласна ли, скажем так, Россия в вопросе продолжения боевых действий? Ответ будет: нет. Не единогласна. То, что касается высшего государственного руководства. Ко многим пришло понимание, что что-то не так, – отметил Буданов. – Мнения разделены. Это нельзя назвать расколом. И не так много там людей, в руководстве, подчеркиваю, выступающих за войну до конца и так далее. В большинстве своем у людей, выступающих за это, скажем так, за этим желанием, – у них стоит банальный страх ответственности. Потому что есть определенное количество людей, которые не смогут сказать, что "это как-то без нас принималось решение, что это не мы". Их очень немного, кстати".
По словам главы украинской разведки, в РФ "все ждут определенного момента, когда та башня Кремля, которая выступает за однозначную войну, образно говоря, упрется в стенку и признает, что, ну не идет – это тупик".
В то же время Буданов повторил, что результатом войны будет однозначно возвращение всех границ Украины образца 1991 года.
"Это позиция президента и всего цивилизованного общества. Иначе выхода просто нет. Ни один другой вариант не реальный. Потому что Украина не остановится, да и России это не позволит остановить свои боевые действия. То есть возвращение, скажем так, к признанным всем мировым сообществом правилам, международным нормам", – подчеркнул руководитель ГУР.
По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – их ресурсы достаточно ограничены.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.
В начале января 2023 года начальник ГУР заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников 13 января в интервью ВВС.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.