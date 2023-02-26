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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Освобождением Крыма мы поставим историческую точку в любых попытках России ломать жизнь украинцам

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Международное право победит, заявил Зеленский
Международное право победит, заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Освобождением Крыма Украина поставит историческую точку в попытках России ломать жизнь украинцам и другим народам, на которые она хочет претендовать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 26 февраля – в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Обращение главы государства опубликовала пресс-служба ОП.

"В 2014-м году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим историческую точку в любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал. Международное право победит именно здесь, на землях Украины: на Донбассе, в Приазовье, в Херсонской области и в Крыму", – сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто приближает победу и помогает людям на оккупированных территориях.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном выступали за единство Украины, на другом были сторонники аннексии во главе с нынешним подконтрольным Кремлю "главой Крыма" Сергеем Аксеновым. На акции произошли столкновения, два человека погибли. Крымская правозащитная группа группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году в рамках обмена. 

Указом Зеленского в 2020 году 26 февраля официально признали Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе КрымаЗеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

Теги: Россия, Крым, Донбасс, оккупация, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, столкновение
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