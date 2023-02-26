Зеленский: Освобождением Крыма мы поставим историческую точку в любых попытках России ломать жизнь украинцам

Обращение главы государства опубликовала пресс-служба ОП.

"В 2014-м году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим историческую точку в любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал. Международное право победит именно здесь, на землях Украины: на Донбассе, в Приазовье, в Херсонской области и в Крыму", – сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто приближает победу и помогает людям на оккупированных территориях.