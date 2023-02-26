США никогда не признают аннексию Крыма – Госдеп

"Девять лет назад Россия вторглась в Украину и захватила Крым, что стало явным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты приветствуют усилия украинской Крымской платформы, направленные на привлечение внимания мирового сообщества к продолжающейся российской оккупации. США никогда не признают аннексию полуострова Россией. Крым – это Украина", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном выступали за единство Украины, на другом были сторонники аннексии во главе с нынешним подконтрольным Кремлю "главой Крыма" Сергеем Аксеновым. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

По данным издания "Крым.Реалии", в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек. По оценке замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, людей было около 20 тыс.

Крымская правозащитная группа группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году в рамках обмена.

Указом Зеленского в 2020 году 26 февраля официально признали Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.