Буданов: Россия не готова к длительным боевым действиям. Это я вам уже говорю как руководитель разведки

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Представитель СМИ отметила, что в политической элите США не видят, как может завершиться война, в частности, возможно, это может быть долгое и нестабильное перемирие. Она спросила Буданова, какой сценарий завершения войны видит он.
"Я не верю в это. Нет, – ответил глава ГУР. – Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И Россия не готова к длительным боевым действиям. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и объемах. И они об этом прекрасно знают".
По словам Буданова, в войне "все будут сейчас торопиться", а следующие три месяца "будут достаточно активными".
"Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия... Да они будут. И с их стороны старания, и с нашей стороны… Совершенно повсюду", – отметил руководитель разведки Украины.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.
Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.
В начале января 2023 года начальник ГУР заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников 13 января в интервью ВВС.