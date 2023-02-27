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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Россия не готова к длительным боевым действиям. Это я вам уже говорю как руководитель разведки

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Следующие три месяца в войне будут "достаточно активными", отметил Буданов
Следующие три месяца в войне будут "достаточно активными", отметил Буданов
Фото: EPA

Ресурсы России, которая в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину, достаточно ограничены.

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Представитель СМИ отметила, что в политической элите США не видят, как может завершиться война, в частности, возможно, это может быть долгое и нестабильное перемирие. Она спросила Буданова, какой сценарий завершения войны видит он.

"Я не верю в это. Нет, – ответил глава ГУР. – Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И Россия не готова к длительным боевым действиям. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и объемах. И они об этом прекрасно знают".

По словам Буданова, в войне "все будут сейчас торопиться", а следующие три месяца "будут достаточно активными".

"Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия... Да они будут. И с их стороны старания, и с нашей стороны… Совершенно повсюду", – отметил руководитель разведки Украины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.

Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.

В начале января 2023 года начальник ГУР заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников 13 января в интервью ВВС.

Теги: Россия, Украина, разведка, перемирие, наступление, война России против Украины, интервью, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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