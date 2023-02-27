Буданов: Россия не готова к длительным боевым действиям. Это я вам уже говорю как руководитель разведки

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Представитель СМИ отметила, что в политической элите США не видят, как может завершиться война, в частности, возможно, это может быть долгое и нестабильное перемирие. Она спросила Буданова, какой сценарий завершения войны видит он.

"Я не верю в это. Нет, – ответил глава ГУР. – Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И Россия не готова к длительным боевым действиям. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа. Они всячески показывают, что они готовы там, "война на десятилетие", но на самом деле их ресурсы достаточно ограничены. И во времени, и объемах. И они об этом прекрасно знают".

По словам Буданова, в войне "все будут сейчас торопиться", а следующие три месяца "будут достаточно активными".

"Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия... Да они будут. И с их стороны старания, и с нашей стороны… Совершенно повсюду", – отметил руководитель разведки Украины.