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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации, высокоточных крылатых ракет осталось менее 100 – разведка Украины

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Россия с начала войны нанесла почти 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля
Россия с начала войны нанесла почти 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

У России осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет "Калибр", Х-101, Х-555, которые оккупанты наиболее часто используют при обстрелах Украины.

Об этом в комментарии "РБК-Украина", опубликованном 27 февраля, рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, ракет в России еще тысячи, но применяют они их гораздо больше, чем производят, Черняка цитирует в Facebook ГУР.

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30–40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", – подчеркнул Черняк.

Он отметил, что оккупанты решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации.

По мнению Черняка, российские самолеты сбивать "будет проще" после того, как украинские военные научились уничтожать ракеты и дроны-камикадзе, а ПВО Украины "ежедневно усиливается".

В то же время основной задачей оккупантов "остается уничтожение энергосистемы Украины", указал представитель ГУР.

"Речь идет не только об объектах электрогенерации, а о топливно-энергетическом секторе в целом – они хотят прекратить поставки и нефтепродуктов, и электроэнергии", – считает Черняк.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0RNWG29MEhSWaukgogo2SkLuTLnusp1VhfzwrLZCLo8w1XHXY2GKjXxzYWPv4ifRSl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на 23 февраля 2023 года, Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине.

Оккупанты потеряли в войне против Украины 300 самолетов, 2048 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, рассказали в Генштабе ВСУ 27 февраля.

Теги: Россия, Украина, авиация, ПВО, самолеты, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, нефтепродукты, ГУР Минобороны Украины, энергосистема, российские оккупанты, топливо
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