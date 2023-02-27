Оккупанты решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации, высокоточных крылатых ракет осталось менее 100 – разведка Украины

Об этом в комментарии "РБК-Украина", опубликованном 27 февраля, рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.
По его словам, ракет в России еще тысячи, но применяют они их гораздо больше, чем производят, Черняка цитирует в Facebook ГУР.
"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30–40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", – подчеркнул Черняк.
Он отметил, что оккупанты решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации.
По мнению Черняка, российские самолеты сбивать "будет проще" после того, как украинские военные научились уничтожать ракеты и дроны-камикадзе, а ПВО Украины "ежедневно усиливается".
В то же время основной задачей оккупантов "остается уничтожение энергосистемы Украины", указал представитель ГУР.
"Речь идет не только об объектах электрогенерации, а о топливно-энергетическом секторе в целом – они хотят прекратить поставки и нефтепродуктов, и электроэнергии", – считает Черняк.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на 23 февраля 2023 года, Россия с начала войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине.
Оккупанты потеряли в войне против Украины 300 самолетов, 2048 БПЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, рассказали в Генштабе ВСУ 27 февраля.