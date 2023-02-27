Оккупанты решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации, высокоточных крылатых ракет осталось менее 100 – разведка Украины

Россия с начала войны нанесла почти 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили в Генштабе ВСУ 23 февраля Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом в комментарии "РБК-Украина", опубликованном 27 февраля, рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, ракет в России еще тысячи, но применяют они их гораздо больше, чем производят, Черняка цитирует в Facebook ГУР.

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30–40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", – подчеркнул Черняк.

Он отметил, что оккупанты решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации.

По мнению Черняка, российские самолеты сбивать "будет проще" после того, как украинские военные научились уничтожать ракеты и дроны-камикадзе, а ПВО Украины "ежедневно усиливается".

В то же время основной задачей оккупантов "остается уничтожение энергосистемы Украины", указал представитель ГУР.

"Речь идет не только об объектах электрогенерации, а о топливно-энергетическом секторе в целом – они хотят прекратить поставки и нефтепродуктов, и электроэнергии", – считает Черняк.