ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Решающего наступления украинской армии следует ждать в начале мая, а у россиян остается окно возможностей до конца февраля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По данным ГУР Минобороны Украины, "самыми жаркими" бои будут в марте
По данным ГУР Минобороны Украины, "самыми жаркими" бои будут в марте
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Решающее наступление Вооруженных сил Украины, скорее всего, состоится в мае этого года. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"У всех военных экспертов и у нас как политических экспертов складывается общая картина ближайших месяцев войны. Март – апрель – это распутица. Для обеих сторон затруднены активные наступательные действия. Значит, следует решающего наступления украинской армии ждать в начале мая. Тем более что, по всем расчетам, тот набор вооружений, который уже подтвержден документами, направляется. Мы видели Bradley, в Европу привезенные десантными кораблями", – сказал Пионтковский.

По его словам, именно к маю необходимое ВСУ западное вооружение "в полном масштабе" прибудет в Украину.

"И в мае следует, видимо, ожидать наступления украинских войск. А у русских остается окно возможностей до конца февраля. В это время они будут проводить какое-то наступление, которое, собственно, они и проводят два месяца. Продвижение "мобиков" и заключенных на 100–200 метров, иногда какое-то поселение берут, как Соледар", – отметил Пионтковский.

Пионтковский: Путин в ситуации, когда неизвестно, кто сильнее его ненавидит: 15% оставшихся либералов или 10% откровенных фашистов, поддерживающих Пригожина. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.

В начале января 2023 года начальник ГУР заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников 13 января в интервью ВВС. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, вооружение, Андрей Пионтковский, ВСУ, наступление, война России против Украины, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
  Жена продюсера Бебешко, певица Саша Белина исполнила песню "Квітка ромена". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирный-21". Видео
Галина ГРИШИНА
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Галина ГРИШИНА
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (53994)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (35919)
3
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (35097)
4
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30232)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (27050)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (25779)
7
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан (15994)
8
I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео (15201)
 
 
 
 