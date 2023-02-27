Пионтковский: Решающего наступления украинской армии следует ждать в начале мая, а у россиян остается окно возможностей до конца февраля

"У всех военных экспертов и у нас как политических экспертов складывается общая картина ближайших месяцев войны. Март – апрель – это распутица. Для обеих сторон затруднены активные наступательные действия. Значит, следует решающего наступления украинской армии ждать в начале мая. Тем более что, по всем расчетам, тот набор вооружений, который уже подтвержден документами, направляется. Мы видели Bradley, в Европу привезенные десантными кораблями", – сказал Пионтковский.
По его словам, именно к маю необходимое ВСУ западное вооружение "в полном масштабе" прибудет в Украину.
"И в мае следует, видимо, ожидать наступления украинских войск. А у русских остается окно возможностей до конца февраля. В это время они будут проводить какое-то наступление, которое, собственно, они и проводят два месяца. Продвижение "мобиков" и заключенных на 100–200 метров, иногда какое-то поселение берут, как Соледар", – отметил Пионтковский.
Пионтковский: Путин в ситуации, когда неизвестно, кто сильнее его ненавидит: 15% оставшихся либералов или 10% откровенных фашистов, поддерживающих Пригожина. Читайте полную версию интервью
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.
В начале января 2023 года начальник ГУР заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников 13 января в интервью ВВС.