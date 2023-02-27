Пионтковский: Решающего наступления украинской армии следует ждать в начале мая, а у россиян остается окно возможностей до конца февраля

"У всех военных экспертов и у нас как политических экспертов складывается общая картина ближайших месяцев войны. Март – апрель – это распутица. Для обеих сторон затруднены активные наступательные действия. Значит, следует решающего наступления украинской армии ждать в начале мая. Тем более что, по всем расчетам, тот набор вооружений, который уже подтвержден документами, направляется. Мы видели Bradley, в Европу привезенные десантными кораблями", – сказал Пионтковский.

По его словам, именно к маю необходимое ВСУ западное вооружение "в полном масштабе" прибудет в Украину.

"И в мае следует, видимо, ожидать наступления украинских войск. А у русских остается окно возможностей до конца февраля. В это время они будут проводить какое-то наступление, которое, собственно, они и проводят два месяца. Продвижение "мобиков" и заключенных на 100–200 метров, иногда какое-то поселение берут, как Соледар", – отметил Пионтковский.

Пионтковский: Путин в ситуации, когда неизвестно, кто сильнее его ненавидит: 15% оставшихся либералов или 10% откровенных фашистов, поддерживающих Пригожина. Читайте полную версию интервью

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