Россия начала наступление минимум с четырех направлений, но возможностей атаковать у нее хватает только на два из них – ГУР Минобороны

"Россия начала наступление минимум с четырех направлений, но вооруженные силы РФ не способны проводить одновременно такие наступательные операции, они могут это делать максимум на двух направлениях", – подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что основная цель Кремля – это полная оккупация Донбасса, однако за прошедший год противник так и не смог ее достигнуть.

"Украинская сторона срывает все планы [оккупантов], которые постоянно меняются", – резюмировал представитель ГУР.