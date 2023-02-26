Россия начала наступление минимум с четырех направлений, но возможностей атаковать у нее хватает только на два из них – ГУР Минобороны

"Россия начала наступление минимум с четырех направлений, но вооруженные силы РФ не способны проводить одновременно такие наступательные операции, они могут это делать максимум на двух направлениях", – подчеркнул Скибицкий.
Он отметил, что основная цель Кремля – это полная оккупация Донбасса, однако за прошедший год противник так и не смог ее достигнуть.
"Украинская сторона срывает все планы [оккупантов], которые постоянно меняются", – резюмировал представитель ГУР.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.