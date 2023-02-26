ВСУ готовы к любым сценариям весенне-летней кампании – ГУР Минобороны

"Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся: усиливаем наши способности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров", – сказал Скибицкий.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день у Украины есть четкая поддержка со стороны союзников и четкие планы, которые согласовываются на встречах в формате "Рамштайн".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".