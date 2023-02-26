ВСУ готовы к любым сценариям весенне-летней кампании – ГУР Минобороны

"Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся: усиливаем наши способности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров", – сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день у Украины есть четкая поддержка со стороны союзников и четкие планы, которые согласовываются на встречах в формате "Рамштайн".