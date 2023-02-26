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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ возле Кременной и Белогоровки – Гайдай

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Ранее Гайдай сообщал, что ВСУ постепенно продвигаются в направлении Кременной
Ранее Гайдай сообщал, что ВСУ постепенно продвигаются в направлении Кременной
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Российские оккупанты штурмуют позиции Вооруженных сил Украины возле Кременной и Белогоровки Луганской области. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал 26 февраля в эфире единого телемарафона, фрагмент видео в Telegram опубликовала пресс-служба ОВА.

"Вблизи Кременной и Белогоровки россияне штурмуют наши позиции. В частности, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что танковое наступление противника несколько дней назад было отбито, а техника сожжена", – сказал глава ОВА.

По его словам, лесная местность вокруг Кременной вынуждает противника использовать разные тактики ведения боя.

В районе Сватово ситуация стабильная, добавил Гайдай.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, оборона, Сергей Гайдай, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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