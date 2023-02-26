Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ возле Кременной и Белогоровки – Гайдай

"Вблизи Кременной и Белогоровки россияне штурмуют наши позиции. В частности, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что танковое наступление противника несколько дней назад было отбито, а техника сожжена", – сказал глава ОВА.
По его словам, лесная местность вокруг Кременной вынуждает противника использовать разные тактики ведения боя.
В районе Сватово ситуация стабильная, добавил Гайдай.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.