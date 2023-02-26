Российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ возле Кременной и Белогоровки – Гайдай

"Вблизи Кременной и Белогоровки россияне штурмуют наши позиции. В частности, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что танковое наступление противника несколько дней назад было отбито, а техника сожжена", – сказал глава ОВА.

По его словам, лесная местность вокруг Кременной вынуждает противника использовать разные тактики ведения боя.

В районе Сватово ситуация стабильная, добавил Гайдай.