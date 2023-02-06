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Судно с американскими БМП Bradley для Украины прибыло в Европу

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Судно Arc Integrity прибыло в порт британского Саутгемптона днем 6 февраля
Судно Arc Integrity прибыло в порт британского Саутгемптона днем 6 февраля
Фото: U.S. Transportation Command (USTRANSCOM) / Facebook

Судно Arc Integrity, которое перевозит БМП Bradley для Украины из США, 6 февраля прибыло в Великобританию. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Судно с 60 американскими бронемашинами на борту отправилось из США в конце января.

По информации Marine Traffic, Arc Integrity прибыло в порт британского Саутгемптона днем 6 февраля.

Скриншот: marinetraffic.com
Скриншот: marinetraffic.com

Контекст:

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято, а 6-го Пентагон опубликовал полный перечень военного пакета помощи Украине.

Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Великобритания, война, военная техника, военная помощь, Европа, война России против Украины, БМП, судно
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