Судно с американскими БМП Bradley для Украины прибыло в Европу

Судно с 60 американскими бронемашинами на борту отправилось из США в конце января.

По информации Marine Traffic, Arc Integrity прибыло в порт британского Саутгемптона днем 6 февраля.

Контекст:

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято, а 6-го Пентагон опубликовал полный перечень военного пакета помощи Украине.

Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.