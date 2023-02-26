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"Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам". Оккупант в перехвате ГУР пожаловался на отсутствие техники и успехи ВСУ

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Россияне в Украине выяснили, что броня их танков не является "непробиваемой"
Россияне в Украине выяснили, что броня их танков не является "непробиваемой"
Фото: EPA

Российский военный по телефону рассказал о потерях и отсутствии новой техники. Разговор перехватило и опубликовало 24 февраля ГУР Минобороны Украины.

Он рассказал, как командир 503-го полка с позывным Челяба отправил в поселок Щербаки 120 российских военных "на разведку" и их всех там "положили".

"Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам", – пожаловался оккупант.

Также он рассказал, как украинский дрон скинул гранату на танк Т-90.

"Башня как рванула, на 20 метров отлетела и в сторону ушла, потом такая дыра была. У Т-90, говорят, броня не пробиваемая, ага, разлетелась в клочья, нах...й, эта броня. У нас технику всю старую расконсервируют, у нас нет новой техники. У них работают HIMARS, у них все работает, у нас нет ничего такого, вообще нет", – подчеркнул российский солдат.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения, по данным Генштаба ВСУ на 26 февраля, составили около 148 тыс. единиц личного состава, 3381 танк и тысячи единиц другой техники. 

Теги: танки, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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