"Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам". Оккупант в перехвате ГУР пожаловался на отсутствие техники и успехи ВСУ

Россияне в Украине выяснили, что броня их танков не является "непробиваемой" Фото: EPA

Он рассказал, как командир 503-го полка с позывным Челяба отправил в поселок Щербаки 120 российских военных "на разведку" и их всех там "положили".

"Вроде должно быть у нас наступление, а долбят по нам", – пожаловался оккупант.

Также он рассказал, как украинский дрон скинул гранату на танк Т-90.

"Башня как рванула, на 20 метров отлетела и в сторону ушла, потом такая дыра была. У Т-90, говорят, броня не пробиваемая, ага, разлетелась в клочья, нах...й, эта броня. У нас технику всю старую расконсервируют, у нас нет новой техники. У них работают HIMARS, у них все работает, у нас нет ничего такого, вообще нет", – подчеркнул российский солдат.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube