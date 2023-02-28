Стратегические цели РФ в войне не изменились, боевые действия в Украине будут как минимум до конца 2023 года – отчет службы безопасности Латвии

Об этом говорится в отчете Бюро по защите конституции Латвии (Латвийского органа национальной безопасности) за 2022 год, опубликованном на сайте ведомства.
"По нашим оценкам, боевые действия будут продолжаться как минимум до конца 2023 года... Стратегические цели России не изменились, она, вероятно, планирует новое наступление после периода отдыха зимой. Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев. Захват Донбасса будет оставаться минимальной тактической целью", – сказано в отчете.
Отмечается, что для победы в войне Украине нужна значительно большая военная поддержка стран Запада.
"И России, и Украине не хватает вооружения и боеприпасов, одним из важнейших факторов, влияющих на дальнейшее развитие войны, будет способность обеих сторон получить или произвести их как можно быстрее", – говорится в отчете.
По оценке Бюро по защите конституции Латвии, в настоящее время вероятность применения Россией ядерного оружия является низкой – "это может привести к более прямому вмешательству Запада в войну и оттолкнуть от России такие дружественные ей страны, как Китай и Индия".
В то же время возобновление мирных переговоров пока невозможно, указывается в отчете.
"Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям. Сигналы, которые посылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф. Россия будет главным бенефициаром любого перемирия. Ей нужно время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новым наступлениям", – подчеркнули в Латвийском органе нацбезопасности.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. Ее руководитель Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.
В начале января 2023 года начальник ГУР заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – ее ресурсы достаточно ограничены.