Стратегические цели РФ в войне не изменились, боевые действия в Украине будут как минимум до конца 2023 года – отчет службы безопасности Латвии

Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев, отметили в Бюро по защите конституции Латвии Фото: EPA (архив)

Об этом говорится в отчете Бюро по защите конституции Латвии (Латвийского органа национальной безопасности) за 2022 год, опубликованном на сайте ведомства.

"По нашим оценкам, боевые действия будут продолжаться как минимум до конца 2023 года... Стратегические цели России не изменились, она, вероятно, планирует новое наступление после периода отдыха зимой. Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев. Захват Донбасса будет оставаться минимальной тактической целью", – сказано в отчете.

Отмечается, что для победы в войне Украине нужна значительно большая военная поддержка стран Запада.

"И России, и Украине не хватает вооружения и боеприпасов, одним из важнейших факторов, влияющих на дальнейшее развитие войны, будет способность обеих сторон получить или произвести их как можно быстрее", – говорится в отчете.

По оценке Бюро по защите конституции Латвии, в настоящее время вероятность применения Россией ядерного оружия является низкой – "это может привести к более прямому вмешательству Запада в войну и оттолкнуть от России такие дружественные ей страны, как Китай и Индия".

В то же время возобновление мирных переговоров пока невозможно, указывается в отчете.

"Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям. Сигналы, которые посылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф. Россия будет главным бенефициаром любого перемирия. Ей нужно время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новым наступлениям", – подчеркнули в Латвийском органе нацбезопасности.