Буданов о повторном наступлении России на Киев: Признаков этого просто не существует. Это будет для них очередная катастрофа

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Таких их планов мы не знаем и никаких реальных признаков этого не существует. Не то, что мы их не знаем, их просто не существует. Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать скорейшее решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно, как и была тогда", – считает Буданов.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.

По мнению президента Владимира Зеленского, глава Кремля Владимир Путин "все еще хочет захватить Киев".