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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еврокомиссия подготовила план по увеличению поставок боеприпасов в Украину и запасов в ЕС – Spiegel

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В ЕС занялись вопросом увеличения поставок боеприпасов Украине
В ЕС занялись вопросом увеличения поставок боеприпасов Украине
Фото: EPA

Еврокомиссия подготовила план серьезного увеличения поставок боеприпасов Украине и пополнения запасов в ЕС, который планирует представить странам-членам. Об этом пишет Spiegel 1 марта.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, план состоит из трех шагов. Первый предполагает немедленное увеличение поставок боеприпасов в Украину, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов. На это Евросоюз планирует выделить €1 млрд.

Этот шаг будет осуществляться по уже установленной схеме – страны ЕС поставляют Украине боеприпасы и получают деньги за них из Европейского фонда мира. Его финансовое покрытие уже трижды увеличивалось каждый раз на €500 млн, а в декабре 2022 года было принято решение увеличить его до €2 млрд.

Второй шаг предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA, чтобы пополнить запасы стран ЕС и обеспечить поставки Украине в долгосрочной перспективе.

Этот пункт содержит четкое послание: время, когда мир в Европе считался гарантированным, прошло, ситуация коренным образом изменилась с нападением России, пишет Spiegel. Теперь страны ЕС должны это учитывать путем закупки большего количества боеприпасов в долгосрочной перспективе. Комиссия также надеется, что совместный заказ приведет к значительно более низким ценам, чем раньше.

Третий шаг – обеспечение долгосрочного увеличения европейских мощностей по производству боеприпасов. Он должен решить проблему быстрого истощения запасов в странах ЕС

25 из 27 стран ЕС и Норвегия уже выразили заинтересованность в участии в проекте, который продлится семь лет.

Ожидается, что министры обороны стран обсудят предложения на неофициальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на ближайшем саммите глав государств и правительств в конце марта, пишет издание.

Контекст:

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Еврокомиссия, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Евросоюз
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