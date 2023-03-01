Еврокомиссия подготовила план по увеличению поставок боеприпасов в Украину и запасов в ЕС – Spiegel

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, план состоит из трех шагов. Первый предполагает немедленное увеличение поставок боеприпасов в Украину, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов. На это Евросоюз планирует выделить €1 млрд.

Этот шаг будет осуществляться по уже установленной схеме – страны ЕС поставляют Украине боеприпасы и получают деньги за них из Европейского фонда мира. Его финансовое покрытие уже трижды увеличивалось каждый раз на €500 млн, а в декабре 2022 года было принято решение увеличить его до €2 млрд.

Второй шаг предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA, чтобы пополнить запасы стран ЕС и обеспечить поставки Украине в долгосрочной перспективе.

Этот пункт содержит четкое послание: время, когда мир в Европе считался гарантированным, прошло, ситуация коренным образом изменилась с нападением России, пишет Spiegel. Теперь страны ЕС должны это учитывать путем закупки большего количества боеприпасов в долгосрочной перспективе. Комиссия также надеется, что совместный заказ приведет к значительно более низким ценам, чем раньше.

Третий шаг – обеспечение долгосрочного увеличения европейских мощностей по производству боеприпасов. Он должен решить проблему быстрого истощения запасов в странах ЕС

25 из 27 стран ЕС и Норвегия уже выразили заинтересованность в участии в проекте, который продлится семь лет.

Ожидается, что министры обороны стран обсудят предложения на неофициальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на ближайшем саммите глав государств и правительств в конце марта, пишет издание.