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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: По достаточно проверенным слухам, руководитель "Антонова" ожидал прихода россиян и решил сохранить для них "Мрію"

 
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Арестович о директоре "Антонова": Он же по слухам достаточно проверенным всегда был на четко пророссийской позиции
Арестович о директоре "Антонова": Он же по слухам – достаточно проверенным – всегда был на четко пророссийской позиции
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

По информации экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, отстраненный от должности гендиректор госпредприятия "Антонов" Сергей Бычков – человек с пророссийской позицией.

Об этом Арестович заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

Журналист рассказал, что, по его информации, погибший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский за несколько дней до начала полномасштабной войны сказал Бычкову эвакуировать самолет "Мрія", который стоял в Гостомеле. Однако глава госпредприятия не послушал министра, самолет не был эвакуирован – и в первые дни боевых действий россияне разбомбили его. 

Арестович отметил, что следствие по этому поводу продолжается. 

"Следствие идет. Он же по слухам – достаточно проверенным – всегда был на четко пророссийской позиции. И по некоторым данным, ожидал прихода [россиян] и решил сохранить для них самолет. Но это следствие должно доказывать. Это на уровне слухов", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. 

Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

29 марта "Укробороном" отстранил Бычкова от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова". 

В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія". В рамках уголовного производства СБУ провела ряд обысков, спецслужба установила, что "отдельные работники предприятия" долго препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома в Гостомеле. "Все это привело к уничтожению Ан-225 и нескольких самолетов", сказано в сообщении. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, самолет, Гостомель, аэродром, Алексей Арестович, война России против Украины, Ан-225 Мрія, Денис Монастырский, Сергей Бычков
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