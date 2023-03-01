Арестович: По достаточно проверенным слухам, руководитель "Антонова" ожидал прихода россиян и решил сохранить для них "Мрію"

Арестович о директоре "Антонова": Он же по слухам – достаточно проверенным – всегда был на четко пророссийской позиции Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Об этом Арестович заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист рассказал, что, по его информации, погибший министр внутренних дел Украины Денис Монастырский за несколько дней до начала полномасштабной войны сказал Бычкову эвакуировать самолет "Мрія", который стоял в Гостомеле. Однако глава госпредприятия не послушал министра, самолет не был эвакуирован – и в первые дни боевых действий россияне разбомбили его.

Арестович отметил, что следствие по этому поводу продолжается.

"Следствие идет. Он же по слухам – достаточно проверенным – всегда был на четко пророссийской позиции. И по некоторым данным, ожидал прихода [россиян] и решил сохранить для них самолет. Но это следствие должно доказывать. Это на уровне слухов", – сказал он.

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