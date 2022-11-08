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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Начаты конструкторские работы в этом направлении". В "Антонове" уточнили информацию о строительстве второй "Мрії"

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Новый самолет на смену "Мрії", сгоревшей в Гостомеле Киевской области, ждать пока рано, но конструкторские работы ведутся, говорят в ГП "Антонов"
Новый самолет на смену "Мрії", сгоревшей в Гостомеле Киевской области, ждать пока рано, но конструкторские работы ведутся, говорят в ГП "Антонов"
Фото: EPA

Украинское государственное предприятие (ГП) "Антонов" сообщило, что создание второго экземпляра самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрія" находится на этапе "конструкторских работ". Об этом говорится в заявлении предприятия, размещенном 7 ноября в Facebook.

В "Антонове" заявили, что в изложении информации со ссылкой на и.о. генерального директора ГП "Антонов" о построении новой "Мрії", распространенной изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, "была допущена неточность".

"В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета. Стоимость постройки самолета оценивается по меньшей мере в €500 млн. Однако о конкретной сумме пока говорить рано", – уточнили в ГП "Антонов".

Также в кампании добавили, что "более подробная информация будет распространена после победы Украины в войне".

https://www.facebook.com/antonov.company/posts/pfbid0eSFYLtRaEjhwHPgQ36AQUiui12WoYxR7JTUYiQakmeWNQpwr2JCrrLC8EczCYxBbl

Немецкое издание Bild 7 ноября опубликовало комментарий и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгения Гаврилова относительно изготовления второго экземпляра самолета Ан-225 "Мрія"

В материале сообщалось, что работы над новой машиной ведутся в "секретном месте", и второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями уничтоженного российскими оккупантами единственного действовавшего самолета "Мрія". Bild со ссылкой на Гаврилова писал, что вторая "Мрія" готова на 30%, а стоимость работ оценивается в €500 млн.

Контекст:

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. 

Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

29 марта "Укробороном" отстранил от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова. В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія".

Теги: Россия, СМИ, Украина, самолет, Гостомель, авиация, строительство, Антонов, самолеты, Ан-225 Мрія, Лейпциг, Мрія
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