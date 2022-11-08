"Начаты конструкторские работы в этом направлении". В "Антонове" уточнили информацию о строительстве второй "Мрії"

Новый самолет на смену "Мрії", сгоревшей в Гостомеле Киевской области, ждать пока рано, но конструкторские работы ведутся, говорят в ГП "Антонов" Фото: EPA

В "Антонове" заявили, что в изложении информации со ссылкой на и.о. генерального директора ГП "Антонов" о построении новой "Мрії", распространенной изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, "была допущена неточность".

"В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета. Стоимость постройки самолета оценивается по меньшей мере в €500 млн. Однако о конкретной сумме пока говорить рано", – уточнили в ГП "Антонов".

Также в кампании добавили, что "более подробная информация будет распространена после победы Украины в войне".

Немецкое издание Bild 7 ноября опубликовало комментарий и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгения Гаврилова относительно изготовления второго экземпляра самолета Ан-225 "Мрія"

В материале сообщалось, что работы над новой машиной ведутся в "секретном месте", и второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями уничтоженного российскими оккупантами единственного действовавшего самолета "Мрія". Bild со ссылкой на Гаврилова писал, что вторая "Мрія" готова на 30%, а стоимость работ оценивается в €500 млн.