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"Работы ведутся в секретном месте". В "Антонове" сообщили о строительстве второго Ан-225 "Мрія", самолет готов на 30%

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Украина получит новую "Мрію" вместо уничтоженной в Гостомеле
Украина получит новую "Мрію" вместо уничтоженной в Гостомеле
Фото: EPA

Государственное предприятие "Антонов" ведет строительство второго самолета Ан-225 "Мрія", который станет заменой тому борту, который был уничтожен оккупантами в Гостомеле Киевской области. Об этом, как сообщает 7 ноября немецкое издание Bild, рассказал генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов

"Работы над новой машиной ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями разбомбленного [в Гостомеле] самолета", – рассказал Гаврилов.

Он отметил, что вторая "Мрія", которая в свое время так и не была достроена, готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в €500 млн.

Bild пишет, что собирать деньги на достройку второго самолета "Мрія" будут в том числе в Международном аэропорту Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов" и куда часто летала первая украинская "Мрія" до того, как была уничтожена во время атаки оккупантов на аэропорт Антонов. В частности, в Лейпциге, по словам Гаврилова, планируется продавать модели Ан-225, здесь же откроется выставка с фотографиями уничтоженной "Мрії".

Контекст:

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. 

Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

29 марта "Укробороном" отстранил от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова. В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія".

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