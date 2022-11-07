"Работы ведутся в секретном месте". В "Антонове" сообщили о строительстве второго Ан-225 "Мрія", самолет готов на 30%

"Работы над новой машиной ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями разбомбленного [в Гостомеле] самолета", – рассказал Гаврилов.

Он отметил, что вторая "Мрія", которая в свое время так и не была достроена, готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в €500 млн.

Bild пишет, что собирать деньги на достройку второго самолета "Мрія" будут в том числе в Международном аэропорту Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов" и куда часто летала первая украинская "Мрія" до того, как была уничтожена во время атаки оккупантов на аэропорт Антонов. В частности, в Лейпциге, по словам Гаврилова, планируется продавать модели Ан-225, здесь же откроется выставка с фотографиями уничтоженной "Мрії".