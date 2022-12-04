Из уничтоженной "Мрії" россияне украли запчасти – защитник аэропорта в Гостомеле Илюхин

Бригада Илюхина участвовала в боевых действиях в аэропорту Гостомеля.
Полковник рассказал, что "Мрія" была уничтожена во время боев, но основное поражение ей нанесли подразделения РФ.
"Она была в нескольких местах – потом уже было видно – специально подожжена", – сказал он.
По его словам, представители летной школы РФ несколько раз приезжали в Гостомель.
"Есть свидетельства, что комплектующие детали, наиболее ценные, были изъяты россиянами из самолета. С корнями вырваны платы, провода и т.д.", – рассказал военный.
Ан-225 "Мрія", считавшийся самым большим самолетом в мире, был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов использовался для коммерческих перевозок.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в четырех километрах от Гостомеля) Анатолий Федорук.
Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".
29 марта "Укробороном" отстранил от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова. В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія".