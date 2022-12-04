Из уничтоженной "Мрії" россияне украли запчасти – защитник аэропорта в Гостомеле Илюхин

Бригада Илюхина участвовала в боевых действиях в аэропорту Гостомеля.

Полковник рассказал, что "Мрія" была уничтожена во время боев, но основное поражение ей нанесли подразделения РФ.

"Она была в нескольких местах – потом уже было видно – специально подожжена", – сказал он.

По его словам, представители летной школы РФ несколько раз приезжали в Гостомель.

"Есть свидетельства, что комплектующие детали, наиболее ценные, были изъяты россиянами из самолета. С корнями вырваны платы, провода и т.д.", – рассказал военный.