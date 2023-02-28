Мощнее, легче и с современным оборудованием. Авиаконструкторы рассказали о новой "Мрії"

Представители "Антонова", напоминает ТСН, планируют, что новый Ан-225 будет создан на базе второго, недостроенного экземпляра "Мрії".

Сообщается, что сейчас идет демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета на аэродроме "Антонова" в Гостомеле. Специалисты ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новом самолете.

Согласно планам конструкторов, это будет совершенно новый самолет с самым современным оборудованием. Новая "Мрія" будет еще мощнее, вдобавок – легче предыдущего минимум на 10 тонн. А это значит, что воздушное судно будет брать на борт еще больше груза, и будет лететь еще дольше и дальше. Деньги на восстановление, как сообщается в сюжете, готовы давать международные доноры.

"В настоящее время идет стадия проектирования, мы сформировали уже предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет Ан-225 должен быть модернизирован, то есть восстанавливать его в том состоянии, в котором он был сертифицирован это нецелесообразно и неуместно", --– сказал Власик.