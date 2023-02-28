ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Мощнее, легче и с современным оборудованием. Авиаконструкторы рассказали о новой "Мрії"

В "Антонове" хотят сделать новую "Мрію" более мощной и увеличить грузоподъемность самолета
В "Антонове" хотят сделать новую "Мрію" более мощной и увеличить грузоподъемность самолета
Фото: presidentgovua

Авиаконструкторы государственного предприятия (ГП) "Антонов" работают над новым самолетом Ан-225 "Мрія" и хотят, чтобы свой внешний вид он сохранил, а внутри соответствовал современному уровню технологий. Об этом заявил генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик в сюжете ТСН.ua, обнародованном 27 февраля в YouTube.

Представители "Антонова", напоминает ТСН, планируют, что новый Ан-225 будет создан на базе второго, недостроенного экземпляра "Мрії".

Сообщается, что сейчас идет демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета на аэродроме "Антонова" в Гостомеле. Специалисты ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новом самолете.

Согласно планам конструкторов, это будет совершенно новый самолет с самым современным оборудованием. Новая "Мрія" будет еще мощнее, вдобавок – легче предыдущего минимум на 10 тонн. А это значит, что воздушное судно будет брать на борт еще больше груза, и будет лететь еще дольше и дальше. Деньги на восстановление, как сообщается в сюжете,  готовы давать международные доноры.

"В настоящее время идет стадия проектирования, мы сформировали уже предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет Ан-225 должен быть модернизирован, то есть восстанавливать его в том состоянии, в котором он был сертифицирован это нецелесообразно и неуместно", --– сказал Власик.

Контекст:

Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.

Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. 

Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".

29 марта "Укробороном" отстранил от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова. В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія".

7 ноября в ГП "Антонов" сообщили, что начаты конструкторские работы, связанные с постройкой новой "Мрії".  По экспертной оценке, на тот момент имелось около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета. Стоимость постройки самолета оценивалась по меньшей мере в €500 млн. В компании добавили, что "более подробная информация будет распространена после победы Украины в войне".

Теги: Россия, Украина, самолет, Гостомель, Антонов, деньги, самолеты, обстрелы, война России против Украины, Ан-225 Мрія, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказала о работе своей команды во время войны
Галина ГРИШИНА
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Галина ГРИШИНА
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть G
Дмитрий ГОРДОН
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
Галина ГРИШИНА
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
Галина ГРИШИНА
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
Галина ГРИШИНА
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
Галина ГРИШИНА
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (47009)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (38350)
3
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30612)
4
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (30185)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (28601)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (26072)
7
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде (10117)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (8990)
 
 
 
 