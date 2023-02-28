Мощнее, легче и с современным оборудованием. Авиаконструкторы рассказали о новой "Мрії"

Представители "Антонова", напоминает ТСН, планируют, что новый Ан-225 будет создан на базе второго, недостроенного экземпляра "Мрії".
Сообщается, что сейчас идет демонтаж фюзеляжа разрушенного самолета на аэродроме "Антонова" в Гостомеле. Специалисты ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новом самолете.
Согласно планам конструкторов, это будет совершенно новый самолет с самым современным оборудованием. Новая "Мрія" будет еще мощнее, вдобавок – легче предыдущего минимум на 10 тонн. А это значит, что воздушное судно будет брать на борт еще больше груза, и будет лететь еще дольше и дальше. Деньги на восстановление, как сообщается в сюжете, готовы давать международные доноры.
"В настоящее время идет стадия проектирования, мы сформировали уже предварительный технический вид обновленного самолета. Мы понимаем, что самолет Ан-225 должен быть модернизирован, то есть восстанавливать его в том состоянии, в котором он был сертифицирован это нецелесообразно и неуместно", --– сказал Власик.
Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет он совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
На сайте госпредприятия "Антонов" указано, что самолет Ан-225 "Мрія" создавали в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт. Чтобы достроить вторую "Мрію" (в 2018 году сообщалось, что фюзеляж сохранился в идеальном состоянии и самолет готов на 70%), нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.
Об уничтожении самолета, стоявшего в ангаре в Гостомеле под Киевом, стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук.
Бывший капитан "Мрії" Дмитрий Антонов говорил в видеообращении 19 марта, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия. Он рассказал, что самолет предлагали эвакуировать в Лейпциг еще за месяц до вторжения РФ, но менеджмент "Антонова" не ответил на этот запрос. По его мнению, у представителей топ-менеджмента ГП "Антонов" можно найти "связи с Российской Федерацией".
29 марта "Укробороном" отстранил от исполнения обязанностей гендиректора "Антонова" Сергея Бычкова. В СБУ 18 октября заявили, что руководство "Антонова" не предприняло всех необходимых мер по сохранению самолета "Мрія".
7 ноября в ГП "Антонов" сообщили, что начаты конструкторские работы, связанные с постройкой новой "Мрії". По экспертной оценке, на тот момент имелось около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета. Стоимость постройки самолета оценивалась по меньшей мере в €500 млн. В компании добавили, что "более подробная информация будет распространена после победы Украины в войне".