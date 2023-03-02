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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Шольц за три часа поменялся полностью. В Бучу заехал один – выехал абсолютно другой

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Шольц приезжал в Киевскую область в 2022 году и лично видел последствия военных преступлений РФ
Шольц приезжал в Киевскую область в 2022 году и лично видел последствия военных преступлений РФ
Фото: EPA

Западные политики сильно меняют восприятие последствий войны в Украине после посещения пострадавших от оккупации территорий, в частности. Об этом заявил украинский блогер Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, очень важен эмоциональный опыт, и после него представители Запада радикально меняют политику.

"90% решений западными политиками по Украине, в том числе по военной помощи, было принято после получения эмоционального опыта после визита в Украину. Умом ты можешь понимать все, но эмоционально – это крайне важно. Одно из самых главных открытий этой войны – чрезвычайная важность эмоционального опыта. [Канцлер германии Олаф] Шольц поменялся за три часа полностью. Другой человек. В Бучу заехал один, а выехал абсолютно другой. И германскую политику развернул вместе со Штайнмайером и немецкой элитой, которой мы не сумели передать этот опыт", – сказал он.

Арестович отметил, что сам он не видел момента посещения Шольцем Бучи, так как находился в это время в другом месте.

"Но люди, которые его сопровождали, говорят: заехал один, а выехал абсолютно другой человек. Движения, лицо, наполненность – все другое", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии на тот момент Марио Драги приезжали в Киев 16 июня 2022 года. Они побывали в районах Киевской области, которые были под российской оккупацией в начале полномасштабного российского вторжения.

Шольц по прибытии в Украину заявил, что Германия и другие европейские страны продолжат оказывать помощь Украине, а Йоханнис потребовал прекращения российской агрессии.


2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона (в частности, это Буча, Ирпень, Мощун, Гостомель) нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. Множество домов и объектов инфраструктуры были разрушены. Злодеяния оккупантов получили название "Бучанская резня".
я.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: оккупация, Алексей Арестович, Буча, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц
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