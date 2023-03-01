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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия будет производить больше боеприпасов для Украины – Шольц

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Шольц рассказал о помощи Германии Украине
Шольц рассказал о помощи Германии Украине
Фото: EPA

Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 1 марта на пресс-конференции, сообщает CNN.

"Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, что мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал Шольц.

Он пообещал, что Германия позаботится о том, чтобы производство боеприпасов было передовым как для немецкого оружия, так и для оружия из запасов, доступных в Восточной Европе.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

Правительство ФРГ после долгих колебаний 5 января 2023 года приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт. 

В обращении в годовщину полномасштабного вторжения РФ Шольц пообещал, что Германия продолжит поддерживать украинцев "в той мере и так долго, как это будет необходимо", и подчеркнул, что "сделает все, чтобы не допустить эскалации войны, прямой конфронтации между Россией и НАТО".

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