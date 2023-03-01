Германия будет производить больше боеприпасов для Украины – Шольц

"Постоянная поддержка Украины в течение года также принесла нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасными частями, что мы создали ремонтные мощности для оружия, используемого в войне, в местах за пределами Украины", – сказал Шольц.

Он пообещал, что Германия позаботится о том, чтобы производство боеприпасов было передовым как для немецкого оружия, так и для оружия из запасов, доступных в Восточной Европе.