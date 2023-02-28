ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Концерн Rheinmetall начал поставлять в Украину автоматические системы разведки с использованием беспилотников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Проект реализуют совместно немецкий концерн Rheinmetall и эстонская компания DefSecInt
Проект реализуют совместно немецкий концерн Rheinmetall и эстонская компания DefSecInt
Фото: EPA

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG приступил к поставкам в Украину автоматических систем разведки с использованием БПЛА. Об этом говорится в пресс-релизе компании 28 февраля.

"Rheinmetall по поручению правительства ФРГ направляет Украине автоматические системы разведки. Главным образом их используют для обследования местности, при задействовании минимума персонала", – сказано в сообщении. 

Сумма контракта не разглашается, но отмечено, что этот заказ измеряется двузначным числом миллионов евро, то есть точно более €10 млн. Для реализации этого проекта Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecInt. 

Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных вышек с оборудованием для дневного и ночного видеонаблюдения, небольших дронов с автопилотом и системы управления. Также в заказ входят транспортные средства. 

"Вышки наблюдения SurveilSPIRE могут быть загружены на трейлеры и быстро доставлены в район их эксплуатации. Для сборки требуется три человека; работа полностью автоматизирована... Система опирается на беспилотники-разведчики с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданным задачам", – рассказали в концерне.

Для передачи видео в командный пункт используются сети 4G и Starlink. В целях повышения автономности SurveilSPIRE ее механизмы получают энергию от солнечных батарей.

ВИДЕО
Видео: DefSecIntel / YouTube
Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

Правительство ФРГ долго колебалось, но 5 января 2023 года приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт. 

В обращении в годовщину полномасштабного вторжения РФ Шольц пообещал, что Германия продолжит поддерживать украинцев "в той мере и так долго, как это будет необходимо", и подчеркнул, что "сделает все, чтобы не допустить эскалации войны, прямой конфронтации между Россией и НАТО".

Теги: Германия, Эстония, ФРГ, разведка, беспилотники, патрулирование, Starlink, Rheinmetall
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
Галина ГРИШИНА
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (64358)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (52101)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39875)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (28057)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (27833)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (17881)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (17217)
8
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (13616)
 
 
 
 