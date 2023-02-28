Концерн Rheinmetall начал поставлять в Украину автоматические системы разведки с использованием беспилотников

"Rheinmetall по поручению правительства ФРГ направляет Украине автоматические системы разведки. Главным образом их используют для обследования местности, при задействовании минимума персонала", – сказано в сообщении.
Сумма контракта не разглашается, но отмечено, что этот заказ измеряется двузначным числом миллионов евро, то есть точно более €10 млн. Для реализации этого проекта Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecInt.
Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных вышек с оборудованием для дневного и ночного видеонаблюдения, небольших дронов с автопилотом и системы управления. Также в заказ входят транспортные средства.
"Вышки наблюдения SurveilSPIRE могут быть загружены на трейлеры и быстро доставлены в район их эксплуатации. Для сборки требуется три человека; работа полностью автоматизирована... Система опирается на беспилотники-разведчики с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданным задачам", – рассказали в концерне.
Для передачи видео в командный пункт используются сети 4G и Starlink. В целях повышения автономности SurveilSPIRE ее механизмы получают энергию от солнечных батарей.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.
Правительство ФРГ долго колебалось, но 5 января 2023 года приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешить другим странам их реэкспорт.
В обращении в годовщину полномасштабного вторжения РФ Шольц пообещал, что Германия продолжит поддерживать украинцев "в той мере и так долго, как это будет необходимо", и подчеркнул, что "сделает все, чтобы не допустить эскалации войны, прямой конфронтации между Россией и НАТО".