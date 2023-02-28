Концерн Rheinmetall начал поставлять в Украину автоматические системы разведки с использованием беспилотников

"Rheinmetall по поручению правительства ФРГ направляет Украине автоматические системы разведки. Главным образом их используют для обследования местности, при задействовании минимума персонала", – сказано в сообщении.

Сумма контракта не разглашается, но отмечено, что этот заказ измеряется двузначным числом миллионов евро, то есть точно более €10 млн. Для реализации этого проекта Rheinmetall сотрудничает с эстонской компанией DefSecInt.

Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных вышек с оборудованием для дневного и ночного видеонаблюдения, небольших дронов с автопилотом и системы управления. Также в заказ входят транспортные средства.

"Вышки наблюдения SurveilSPIRE могут быть загружены на трейлеры и быстро доставлены в район их эксплуатации. Для сборки требуется три человека; работа полностью автоматизирована... Система опирается на беспилотники-разведчики с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданным задачам", – рассказали в концерне.

Для передачи видео в командный пункт используются сети 4G и Starlink. В целях повышения автономности SurveilSPIRE ее механизмы получают энергию от солнечных батарей.

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