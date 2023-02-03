ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом по силовому расширению России"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шольц заверил, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать конфликта между Россией и НАТО
Шольц заверил, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать конфликта между Россией и НАТО
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин будет прилагать все усилия для того, чтобы избежать войны России и НАТО, подчеркнув, что это было бы "ужасным событием", сообщает 3 февраля Deutsche Welle.

Об этом он сказал в Марбурге во время мероприятия "Гражданский диалог", отвечая на вопросы присутствующих.

По воспоминаниям канцлера ФРГ, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве до войны он заверял российского лидера, что прием Украины в НАТО еще 30-40 лет не будет стоять на повестке дня".

Он призвал не притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то реальным аргументом в коммуникации России с миром. Немецкий лидер подчеркнул, что НАТО – оборонный союз.

Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом по силовому расширению России". Переговоры между Киевом и Брюсселем были для Путина, по мнению канцлера, только поводом для вторжения.

В свою очередь, Берлин, как подчеркнул Шольц, будет прилагать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая могла бы привести к войне между Россией и НАТО. Он считает, что "мы несем ответственность" за то, чтобы такой эскалации не произошло.

Шольц акцентировал, что является большим сторонником дипломатии, поэтому остается одним из "очень немногих" мировых лидеров, кто "то и дело разговаривает с Путиным по телефону".

Но пока Россия не выведет свои войска из Украины, оказание поддержки подвергшейся нападению стране является правильным решением, добавил канцлер ФРГ.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц периодически созванивался с президентом России. Он также неоднократно заявлял, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска. Канцлер заявляет, что готов и дальше беседовать с Путиным по телефону.

Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря 2022 года. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины.

Шольц неоднократно заявлял, что Россия не должна и не выиграет войну против Украины, помощь которой, в частности и военную, предоставляет Германия. В конце ноября 2022 года канцлер ФРГ говорил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Шольца цитирует Der Spiegel.

Шольц много раз подчеркивал, что условием для начала переговоров с Россией является вывод российских войск из Украины. При этом немецкий канцлер подчеркивал, что прямого участия НАТО в войне между Россией и Украиной "нет и не будет".


Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, НАТО, Берлин, Москва, оккупация, Брюссель, ФРГ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Олаф Шольц, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (86148)
2
Квиткова снялась топлес на пляже (40021)
3
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (25540)
4
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (25189)
5
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (17955)
6
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (12616)
7
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (12588)
8
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео (11401)
 
 
 
 