Об этом он сказал в Марбурге во время мероприятия "Гражданский диалог", отвечая на вопросы присутствующих.
По воспоминаниям канцлера ФРГ, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве до войны он заверял российского лидера, что прием Украины в НАТО еще 30-40 лет не будет стоять на повестке дня".
Он призвал не притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то реальным аргументом в коммуникации России с миром. Немецкий лидер подчеркнул, что НАТО – оборонный союз.
Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом по силовому расширению России". Переговоры между Киевом и Брюсселем были для Путина, по мнению канцлера, только поводом для вторжения.
В свою очередь, Берлин, как подчеркнул Шольц, будет прилагать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая могла бы привести к войне между Россией и НАТО. Он считает, что "мы несем ответственность" за то, чтобы такой эскалации не произошло.
Шольц акцентировал, что является большим сторонником дипломатии, поэтому остается одним из "очень немногих" мировых лидеров, кто "то и дело разговаривает с Путиным по телефону".
Но пока Россия не выведет свои войска из Украины, оказание поддержки подвергшейся нападению стране является правильным решением, добавил канцлер ФРГ.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц периодически созванивался с президентом России. Он также неоднократно заявлял, что связь с Москвой нужно поддерживать. Шольц считает, что несмотря на не очень обнадеживающие "перспективы успеха" разговоров с Путиным, необходимо сохранять "канал связи" с Кремлем. Россия, убежден канцлер, "должна признать, что так дальше продолжаться не может", и вывести войска. Канцлер заявляет, что готов и дальше беседовать с Путиным по телефону.
Последний раз Шольц и Путин разговаривали 2 декабря 2022 года. Канцлер ФРГ призвал тогда главу Кремля вывести войска из Украины.
Шольц неоднократно заявлял, что Россия не должна и не выиграет войну против Украины, помощь которой, в частности и военную, предоставляет Германия. В конце ноября 2022 года канцлер ФРГ говорил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, Шольца цитирует Der Spiegel.
Шольц много раз подчеркивал, что условием для начала переговоров с Россией является вывод российских войск из Украины. При этом немецкий канцлер подчеркивал, что прямого участия НАТО в войне между Россией и Украиной "нет и не будет".