Шольц заверил, что Германия будет прикладывать все усилия, чтобы избежать конфликта между Россией и НАТО Фото: EPA

Об этом он сказал в Марбурге во время мероприятия "Гражданский диалог", отвечая на вопросы присутствующих.

По воспоминаниям канцлера ФРГ, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве до войны он заверял российского лидера, что прием Украины в НАТО еще 30-40 лет не будет стоять на повестке дня".

Он призвал не притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то реальным аргументом в коммуникации России с миром. Немецкий лидер подчеркнул, что НАТО – оборонный союз.

Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом по силовому расширению России". Переговоры между Киевом и Брюсселем были для Путина, по мнению канцлера, только поводом для вторжения.

В свою очередь, Берлин, как подчеркнул Шольц, будет прилагать все усилия, чтобы избежать эскалации, которая могла бы привести к войне между Россией и НАТО. Он считает, что "мы несем ответственность" за то, чтобы такой эскалации не произошло.

Шольц акцентировал, что является большим сторонником дипломатии, поэтому остается одним из "очень немногих" мировых лидеров, кто "то и дело разговаривает с Путиным по телефону".

Но пока Россия не выведет свои войска из Украины, оказание поддержки подвергшейся нападению стране является правильным решением, добавил канцлер ФРГ.