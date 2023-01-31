Шольц заявил о невозможности достижения мира без участия Украины

Мир не может быть заключен за спиной у украинцев, отметил Шольц. Также он сообщил, что обсуждает российское вторжение с президентом Бразилии.

В свою очередь, Силва заявил, что Бразилия не будет поставлять боеприпасы для поставленных Германией в Украину зенитных танков Gepard или для танков Leopard.

"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в украинско-российской войне. Бразилия – страна мира. И именно поэтому Бразилия не хочет никакого участия в этой войне, даже косвенного", – сказал он на пресс-конференции.

Политик выступил с посреднической инициативой Бразилии и Китая по прекращению войны в Украине. По его словам, нужно сформировать достаточно сильную и уважаемую группу стран и сесть с ними за стол переговоров.