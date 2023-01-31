Шольц заявил о невозможности достижения мира без участия Украины

Мир не может быть заключен за спиной у украинцев, отметил Шольц. Также он сообщил, что обсуждает российское вторжение с президентом Бразилии.
В свою очередь, Силва заявил, что Бразилия не будет поставлять боеприпасы для поставленных Германией в Украину зенитных танков Gepard или для танков Leopard.
"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в украинско-российской войне. Бразилия – страна мира. И именно поэтому Бразилия не хочет никакого участия в этой войне, даже косвенного", – сказал он на пресс-конференции.
Политик выступил с посреднической инициативой Бразилии и Китая по прекращению войны в Украине. По его словам, нужно сформировать достаточно сильную и уважаемую группу стран и сесть с ними за стол переговоров.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Ранее Шольц, аргументируя затягивание с передачей Украине танков, заявлял, что Германия пойдет на такой шаг, если это сделают "друзья и союзники".
29 января Шольц заявил, что в войне России против Украины нет и не будет прямого участия НАТО.
Лула да Силва официально стал президентом Бразилии 1 января 2023 года.