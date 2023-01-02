Лула да Силва принес присягу и официально стал президентом Бразилии

Да Силва и будущий вице-президент Джеральдо Алкмин проехали по городу на кабриолете с открытым верхом, прежде чем проследовать к зданию Конгресса, где в начале официальной церемонии инаугурации состоялась присяга.
Инаугурация стала настоящим праздником для многих бразильцев – в столице десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Сторонники нового президента в красных одеждах – в цвете возглавляемой им Рабочей партии – стали собираться перед зданием Конгресса с раннего утра.
* O MAIOR COMEBACK DA HISTÓRIA PERTENCE A LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA * pic.twitter.com/Fcjg43UdCx— UpdateCharts (@updatecharts) January 1, 2023
В своей речи во время присяги да Силва поклялся восстановить страну из "ужасных руин". Он также осудил политику своего предшественника Болсонару, раскритиковав, в частности, его отношение к пандемии коронавируса.
Сам Болсонару на церемонии не присутствовал – он покинул страну в конце прошлой недели, улетев во Флориду, так публично и не признав поражение в президентской гонке.
Президента в Бразилии избирают каждые четыре года. В 1997 году была предусмотрена возможность баллотироваться на второй срок. Да Силва был президентом с января 2003 года по январь 2011 года. Болсонару стал главой государства в январе 2019 года.
В первом туре президентских выборов в Бразилии, который прошел 2 октября, за да Силву проголосовали 48,43% избирателей, за Болсонару – 43,2%. Во втором туре Силва победил с результатом 50,88% против 49,12% у Болсонару.