Лула да Силва принес присягу и официально стал президентом Бразилии

Да Силва стал президентом в третий раз Фото: EPA

Да Силва и будущий вице-президент Джеральдо Алкмин проехали по городу на кабриолете с открытым верхом, прежде чем проследовать к зданию Конгресса, где в начале официальной церемонии инаугурации состоялась присяга.

Инаугурация стала настоящим праздником для многих бразильцев – в столице десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы отметить это событие. Сторонники нового президента в красных одеждах – в цвете возглавляемой им Рабочей партии – стали собираться перед зданием Конгресса с раннего утра.

* O MAIOR COMEBACK DA HISTÓRIA PERTENCE A LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA * pic.twitter.com/Fcjg43UdCx — UpdateCharts (@updatecharts) January 1, 2023

В своей речи во время присяги да Силва поклялся восстановить страну из "ужасных руин". Он также осудил политику своего предшественника Болсонару, раскритиковав, в частности, его отношение к пандемии коронавируса.

Сам Болсонару на церемонии не присутствовал – он покинул страну в конце прошлой недели, улетев во Флориду, так публично и не признав поражение в президентской гонке.