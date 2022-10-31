В Бразилии состоялся второй тур президентских выборов, его выиграл Лула

Результат Лулы после подсчета 99,55% бюллетеней – 50,88%.

Его конкурент, действующий президент Бразилии Жаир Болсонару получил поддержку 49,12% избирателей.

Лула стал недосягаемым для Болсонару.

Контекст:

В первом туре президентских выборов в Бразилии, который прошел 2 октября, за Лулу проголосовали 48,43% избирателей, за Болсонару – 43,2%.

Президента в Бразилии избирают каждые четыре года. В 1997 году была предусмотрена возможность баллотироваться на второй срок.

Лула был президентом с января 2003 года по январь 2011 года.

Болсонару стал главой государства в январе 2019 года.