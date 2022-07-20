Зеленский – Болсонару: Из-за нейтральности фашизм съел сначала половину Европы, а потом захватил всю. Нельзя быть где-то посередине

Зеленский: Нельзя сказать: "Я готов быть посредником". Посредником в чем? Посредником в войне? Между кем и кем? Тут война не между Россией и Украиной, а война России против народа Украины Фото: president.gov.ua

Он упомянул свой разговор с Болсонару, состоявшийся 18 июля.

"Спасибо за эту беседу ему. Это не первый мой разговор с президентом Бразилии... Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что в войне и мире можно быть нейтральным", – сказал Зеленский.

Президент Украины напомнил о Второй мировой войне. Многие лидеры сначала занимали нейтральную позицию, отметил он.

"Это дало возможность фашизму съесть половину Европы, а потом двигаться все дальше и дальше и захватить всю Европу. Из-за того, что была нейтральность. Нельзя быть где-то посередине. Нельзя сказать: "Я готов быть посредником". Посредником в чем? Посредником в войне? Между кем и кем? Тут война не между Россией и Украиной, а война России против народа Украины", – подчеркнул он.

По мнению Зеленского, из-за большого количества желающих занимать нейтральную позицию и быть посредниками в 2014 году Россия начала вторую волну захвата Украины – ей "позволили" сделать это.

"И они захватывают другие территории. Вот что такое нейтральность. И поэтому я не поддерживаю такую позицию. Я сказал об этом президенту [Бразилии]. Мне нужна позиция Бразилии. Я рассчитывал на людей, я знаю, какие там прекрасные люди, общество. я уверен, что они поддерживают те же ценности, что и у нас. Независимо от того, на каких языках мы разговариваем, – добавил Зеленский. – Украине нужна поддержка, о которой я вчера сказал президенту. Я ему сказал, что мы хотим от Бразилии поддержки".

Война России против Украины. Главное (обновляется)