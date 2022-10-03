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В Бразилии во второй тур президентских выборов вышли бывший и действующий главы государства

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Больше всего голосов набрал Лула
Больше всего голосов набрал Лула
Фото: ЕРА

В первом туре президентских выборов в Бразилии, который проходил 2 октября, больше всего голосов набрал бывший президент страны Луис Игнасио Лула да Силва, сообщает бразильское издание Globo.

Результат Лулы после подсчета 99,99% бюллетеней – 48,43%. Он выходит во второй тур.

За должность главы государства будет также бороться действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, он получил поддержку 43,2% избирателей.

Второй тур выборов запланирован на 30 октября.

Всего в первом туре принимали участие 11 кандидатов – четыре женщины и семь мужчин.

Reuters отмечает, что результаты Болсонару в первом туре оказались выше, чем ожидалось, и это "оживило его предвыборную кампанию".

После оглашения результатов на 8% подорожали акции нефтяного гиганта Petrobras и кредитора Banco do Brasil. Агентство связывает это с тем, что потенциальный второй срок Болсонару может привести к "волне приватизации".

Контекст:

Президента в Бразилии избирают каждые четыре года. В 1997 году была предусмотрена возможность баллотироваться на второй срок.

Лулу был президентом с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года.

Болсонару стал главой государства в январе 2019 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: выборы, Бразилия, президент, Лула да Силва, Жаир Болсонару
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