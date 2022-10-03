В Бразилии во второй тур президентских выборов вышли бывший и действующий главы государства

Результат Лулы после подсчета 99,99% бюллетеней – 48,43%. Он выходит во второй тур.
За должность главы государства будет также бороться действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, он получил поддержку 43,2% избирателей.
Второй тур выборов запланирован на 30 октября.
Всего в первом туре принимали участие 11 кандидатов – четыре женщины и семь мужчин.
Reuters отмечает, что результаты Болсонару в первом туре оказались выше, чем ожидалось, и это "оживило его предвыборную кампанию".
После оглашения результатов на 8% подорожали акции нефтяного гиганта Petrobras и кредитора Banco do Brasil. Агентство связывает это с тем, что потенциальный второй срок Болсонару может привести к "волне приватизации".
Президента в Бразилии избирают каждые четыре года. В 1997 году была предусмотрена возможность баллотироваться на второй срок.
Лулу был президентом с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года.
Болсонару стал главой государства в январе 2019 года.