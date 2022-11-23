Болсонару оспаривает в суде результаты выборов в Бразилии

Болсонару уверяет, что во втором туре не все машинки для бюллетеней работали исправно Фото: EPA

Болсонару уверяет, что во втором туре не все машинки для бюллетеней работали исправно.

Reuters отмечает, что заявление Болсонару кажется маловероятным, поскольку победа да Силвы была ратифицирована Высшим избирательным судом (TSE) и признана ведущими бразильскими политиками и международными союзниками. Тем не менее это может подстегнуть небольшое, но целеустремленное движение протеста, которое до сих пор отказывалось признать результат, считают журналисты.

Судья Верховного суда Александр де Мораес, который в настоящее время возглавляет TSE, заявил, что подавшая иск команда Болсонару должна в течение 24 часов представить доказательства, или он отвергнет жалобу.