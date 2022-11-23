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Болсонару оспаривает в суде результаты выборов в Бразилии

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Болсонару уверяет, что во втором туре не все машинки для бюллетеней работали исправно
Болсонару уверяет, что во втором туре не все машинки для бюллетеней работали исправно
Фото: EPA

Президент Бразилии Жаир Болсонару оспорил в суде выборы, которые он проиграл в прошлом месяце Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом сообщило агентство Reuters.

Болсонару уверяет, что во втором туре не все машинки для бюллетеней работали исправно.

Reuters отмечает, что заявление Болсонару кажется маловероятным, поскольку победа да Силвы была ратифицирована Высшим избирательным судом (TSE) и признана ведущими бразильскими политиками и международными союзниками. Тем не менее это может подстегнуть небольшое, но целеустремленное движение протеста, которое до сих пор отказывалось признать результат, считают журналисты.

Судья Верховного суда Александр де Мораес, который в настоящее время возглавляет TSE, заявил, что подавшая иск команда Болсонару должна в течение 24 часов представить доказательства, или он отвергнет жалобу.

Контекст:

Президента в Бразилии избирают каждые четыре года. В 1997 году была предусмотрена возможность баллотироваться на второй срок. Да Силва был президентом с января 2003 года по январь 2011 года. Болсонару стал главой государства в январе 2019 года.

В первом туре президентских выборов в Бразилии, который прошел 2 октября, за да Силву проголосовали 48,43% избирателей, за Болсонару – 43,2%. Во втором туре Силва победил с результатом 50,88% против 49,12% у Болсонару.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: выборы, Бразилия, Луис Игнасиу да Силва, Жаир Болсонару, иск
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