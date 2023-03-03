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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: 24 февраля 2022 года где-то в 7.05 меня набрал Ермак и предложил вернуться

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Утром 24 февраля Арестовича позвали обратно в ОП, а днем он уже провел первый брифинг по ситуации на фронте
Утром 24 февраля Арестовича позвали обратно в ОП, а днем он уже провел первый брифинг по ситуации на фронте
president.gov.ua

Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента (ОП), в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что глава ОП Андрей Ермак предложил ему вернуться в команду спустя считанные часы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Я сейчас проверю слух. Мне сказали, что вам позвонил [советник главы Офиса президента Украины Михаил] Подоляк. Это правда?" – спросил Гордон.

Блогер уточнил, что звонил ему 24 февраля утром лично Ермак. Принадлежала ли идея звонка и приглашения его на работу в ОП Подоляку, Арестович не знает.

"Андрей Борисович [Ермак] всегда меня ценил, как он говорит. Может, это и Подоляк сказал. Я не знаю. Но тогда был такой бардак... Меня набрали где-то в 7.05. Видимо, какие-то совещания произошли и решили спросить, как будем организовывать информационное пространство. И, видимо, опять прозвучала фамилия Арестович", – полагает он.

Блогер уточнил, что после того, как он в первый раз ушел из ОП в январе 2022 года, контакты с его сотрудниками продолжал поддерживать.

"Офис со мной довольно активно общался. Не было такого, что мы перестали даже говорить. Поэтому ход был достаточно очевидный. И, как мы видим, удачный", – сказал Арестович.

По просьбе Гордона блогер уточнил, в каком значении использовал слово "бардак".

"Не в смысле, что все растерялись. Наоборот. Когда я приехал, мне как военному было интересно посмотреть за гражданскими в офисе. Мне было очень любопытно, как они будут реагировать и что будут делать. Меня поразило, что уровень организованности был гораздо выше, чем я думал. "Бардак" – в хорошем смысле", – пояснил он.

Арестович добавил, что в ОП шли бесконечные доклады и совещания.

"Я сейчас анонсирую: я с завтрашнего дня начну выкладывать то, что у меня было на телефоне, прямо по часам. Чтобы такая летопись была и народ посмотрел. Поверьте, это будет интересная история. Не все, конечно. Все до сих пор не выложишь. Но кое-какие скрины о многом скажут, видео", – пообещал блогер.

Арестович подчеркнул, что поступавшая 24 февраля в Офис президента информация обновлялась каждые пять минут и "каждая новая поступающая была все страшнее и страшнее".

"Поэтому "бардак": слишком много валилось со всех сторон, и надо было быстро принимать решения", – пояснил он.

Через несколько часов после того, как утром 24 февраля Арестовича позвали обратно в ОП, он уже провел первый брифинг по ситуации на фронте. Его релиз пресс-служба Офиса президента обнародовала в 14.10 24 февраля 2022 года.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Ермак в декабре 2020 года назначал Арестовича "советником по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности и обороны". 

В январе 2022 года Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть, а через несколько дней заявил, что уволился с должности. В феврале, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, он начал проводить в Офисе президента брифинги для СМИ о ситуации в стране. 

Позже в интервью "1+1" Арестович заявлял, что вернулся работать в ОП после звонка Ермака. 

17 января 2023 года Арестович заявил об увольнении из Офиса президента. Он подал заявление после того, как в эфире с блогером Марком Фейгиным 14 января сказал, что ракету, разрушившую дом в Днепре, якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась. Впоследствии это заявление опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Дмитрий Гордон, оккупация, Алексей Арестович, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак, российские оккупанты
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