Арестович: Когда россияне пошли на Киев, я в хорошем смысле растерялся. Я хотел благодарить Бога, что они такие идиоты

"Чтобы всерьез угрожать Киеву, группировка нужна тысяч 100. Желательно больше. Напоминаю, что в Первую чеченскую [войну] группировка, введенная на половину Киевской области, была 330 тысяч человек. И то мы помним бои за Грозный. А Грозный раз в пять меньше Киева. То есть это было безумие", – сказал Арестович.

Экс-советник ОП отметил, что тогда "и серьезные военные – и наши, и зарубежные – не считали, что на Киев будет нападение".

"Я просто тупо не верил в это, потому что я думал, что бить будут ракетами, артиллерией. Понятное дело, зайдут на 5–10 км от границы, чтобы связать боями наши подразделения, вызвать панику... Но переться окружать Киев – это полный идиотизм. У них был вариант, при котором они почти выигрывали. Если бы они все войска, которые они бросили на Киев, Сумы, Чернигов, Днепр, Харьков, Запорожье... имели очень неплохие шансы отрезать нашу самую боеспособную группировку в зоне ООС, окружить ее, уничтожить либо заставить сдаться. Ну и все – прощай, левобережье", – объяснил он.

По словам Арестовича, в таком случае был бы "тяжелейший политический кризис в Украине".

"Мир бы не успел отреагировать, и мы с треском проигрывали бы войну. Вероятность такого исхода была очень высокой. И это было очевидно всем мало-мальски понимающим военным. Я ждал именно такого варианта. И когда они пошли на Киев, я не знал, что делать. Я в хорошем смысле растерялся. Думаю: "То ли благодарить Господа за то, что они такие идиоты, то ли…" Если бы они действовали более агрессивно, без оглядки, они имели хорошие шансы завязать уличные бои внутри Киева. Еще неизвестно, как пошло бы", – подчеркнул он.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полную версию интервью

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