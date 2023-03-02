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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: Когда россияне пошли на Киев, я в хорошем смысле растерялся. Я хотел благодарить Бога, что они такие идиоты

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Арестович: Переться окружать Киев это полный идиотизм
Арестович: Переться окружать Киев – это полный идиотизм
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия совершила военную ошибку, отправив свои войска на Киев в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Чтобы всерьез угрожать Киеву, группировка нужна тысяч 100. Желательно больше. Напоминаю, что в Первую чеченскую [войну] группировка, введенная на половину Киевской области, была 330 тысяч человек. И то мы помним бои за Грозный. А Грозный раз в пять меньше Киева. То есть это было безумие", – сказал Арестович.

Экс-советник ОП отметил, что тогда "и серьезные военные – и наши, и зарубежные – не считали, что на Киев будет нападение".

"Я просто тупо не верил в это, потому что я думал, что бить будут ракетами, артиллерией. Понятное дело, зайдут на 5–10 км от границы, чтобы связать боями наши подразделения, вызвать панику... Но переться окружать Киев – это полный идиотизм. У них был вариант, при котором они почти выигрывали. Если бы они все войска, которые они бросили на Киев, Сумы, Чернигов, Днепр, Харьков, Запорожье... имели очень неплохие шансы отрезать нашу самую боеспособную группировку в зоне ООС, окружить ее, уничтожить либо заставить сдаться. Ну и все – прощай, левобережье", – объяснил он.

По словам Арестовича, в таком случае был бы "тяжелейший политический кризис в Украине".

"Мир бы не успел отреагировать, и мы с треском проигрывали бы войну. Вероятность такого исхода была очень высокой. И это было очевидно всем мало-мальски понимающим военным. Я ждал именно такого варианта. И когда они пошли на Киев, я не знал, что делать. Я в хорошем смысле растерялся. Думаю: "То ли благодарить Господа за то, что они такие идиоты, то ли…" Если бы они действовали более агрессивно, без оглядки, они имели хорошие шансы завязать уличные бои внутри Киева. Еще неизвестно, как пошло бы", – подчеркнул он.

Арестович: Мне говорили, что Путин лично несколько раз меня упоминал: "Давайте сделаем, как Арестович умеет". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ  планировало взять под контроль правительственный квартал Киева менее чем за сутки после начала вторжения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.

По мнению президента Владимира Зеленского, глава Кремля Владимир Путин "все еще хочет захватить Киев".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, война, нападение, оборона, вторжение, Алексей Арестович, наступление, война России против Украины
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