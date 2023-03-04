Арестович: Если мы получим все оружие, которое хотим, куда пойдем в первую очередь? Все очень просто. Удар на Мелитополь, выходим на границы Крыма

"Стратегия – как география. Все очень просто. Удар на Мелитополь, удар на границу Крыма. Во-первых, там очень тяжело сопротивляться, там голая степь. В Херсоне очень много ирригационных сооружений, а в Запорожской области их очень мало. Выходим на границы Крыма, обрушивается весь российский фронт от Херсона до Мариуполя включительно", – сказал Арестович.

Он уточнил, что Мариуполь оккупанты смогут какое-то время удерживать, "но все, что до Мариуполя, упадет".

"Они начинают удерживать территорию, которую удерживали примерно на 23 февраля. А это компактный фронт, малый. И возникает свое преимущество и недостатки. Преимущество в том, что мы достаем до них всем. До российской границы очень мало, и не нужно дальнобойное оружие, мы и обычным достанем. Там живого места не будет. Второе: у них уплотняются боевые порядки. Они смогут стоять более плотно, и нам будет тяжелее атаковать. Но с другой стороны, если у нас будет при этом дальнобойное оружие, а мы же из этого условия исходим, то мы их перемешаем за месяц просто в ноль. Там живого места не останется. А потом 1,2 млн наших пацанов и девчат, которые под ружьем сейчас стоят, зайдут туда и дотопчут окончательно", – отметил Арестович.

По его словам, есть также вариант ударить там, где противник не ожидает. В качестве примера он привел Луганск и Донецк, однако добавил, что освободить их будет сложнее.

"Совершенно очевидным является удар на Мелитополь и Крым. Это понимают россияне. Поэтому можно спокойно об этом говорить. И самое главное – ничего не могут с этим сделать. Потому что даже если Мелитополь будет сопротивляться, мы его обойдем, просто возьмем в осаду. Когда жратва закончится – на этом все и закончится. Весь южный фронт российский висел на двух нитках: железнодорожный мост в Крыму и железнодорожная линия на Мелитополь и далее на Херсон. Кто-то грохнул Крымский мост, железная дорога не работает. Осталась одна нитка... Не в последнюю очередь они ушли из Херсона, потому что что-то произошло с Крымским мостом. Они потеряли возможность снабжения мостами в Херсонскую область. Там все висит на соплях", – резюмировал Арестович.