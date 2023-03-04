Арестович: Если мы получим все оружие, которое хотим, куда пойдем в первую очередь? Все очень просто. Удар на Мелитополь, выходим на границы Крыма

"Стратегия – как география. Все очень просто. Удар на Мелитополь, удар на границу Крыма. Во-первых, там очень тяжело сопротивляться, там голая степь. В Херсоне очень много ирригационных сооружений, а в Запорожской области их очень мало. Выходим на границы Крыма, обрушивается весь российский фронт от Херсона до Мариуполя включительно", – сказал Арестович.
Он уточнил, что Мариуполь оккупанты смогут какое-то время удерживать, "но все, что до Мариуполя, упадет".
"Они начинают удерживать территорию, которую удерживали примерно на 23 февраля. А это компактный фронт, малый. И возникает свое преимущество и недостатки. Преимущество в том, что мы достаем до них всем. До российской границы очень мало, и не нужно дальнобойное оружие, мы и обычным достанем. Там живого места не будет. Второе: у них уплотняются боевые порядки. Они смогут стоять более плотно, и нам будет тяжелее атаковать. Но с другой стороны, если у нас будет при этом дальнобойное оружие, а мы же из этого условия исходим, то мы их перемешаем за месяц просто в ноль. Там живого места не останется. А потом 1,2 млн наших пацанов и девчат, которые под ружьем сейчас стоят, зайдут туда и дотопчут окончательно", – отметил Арестович.
По его словам, есть также вариант ударить там, где противник не ожидает. В качестве примера он привел Луганск и Донецк, однако добавил, что освободить их будет сложнее.
"Совершенно очевидным является удар на Мелитополь и Крым. Это понимают россияне. Поэтому можно спокойно об этом говорить. И самое главное – ничего не могут с этим сделать. Потому что даже если Мелитополь будет сопротивляться, мы его обойдем, просто возьмем в осаду. Когда жратва закончится – на этом все и закончится. Весь южный фронт российский висел на двух нитках: железнодорожный мост в Крыму и железнодорожная линия на Мелитополь и далее на Херсон. Кто-то грохнул Крымский мост, железная дорога не работает. Осталась одна нитка... Не в последнюю очередь они ушли из Херсона, потому что что-то произошло с Крымским мостом. Они потеряли возможность снабжения мостами в Херсонскую область. Там все висит на соплях", – резюмировал Арестович.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
28 февраля 2023 года он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.