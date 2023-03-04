Оккупанты создают "добровольные дружины" в Симеферополе, опасаясь проукраинских движений – Генштаб ВСУ

По данным генштаба, оккупанты опасаются активизации проукраинского движения и действий патриотически настроенных ячеек.
Также в ГШ ВСУ уточнили, что из-за войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования Симферополя, одной из задач "добровольных дружин" должно быть выявление корректировщиков и диверсантов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.