Оккупанты создают "добровольные дружины" в Симеферополе, опасаясь проукраинских движений – Генштаб ВСУ

По данным генштаба, оккупанты опасаются активизации проукраинского движения и действий патриотически настроенных ячеек.

Также в ГШ ВСУ уточнили, что из-за войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования Симферополя, одной из задач "добровольных дружин" должно быть выявление корректировщиков и диверсантов.