"Затряслось все вокруг, мебель и окна". СМИ сообщили о мощных взрывах в оккупированном Крыму

Так, в Бахчисарае взрыв, по предварительной информации, раздался в районе воинской части на Симферопольской улице. Он мог быть связан с работой противовоздушной обороны оккупантов, полагают подписчики канала.

Звук было слышно во многих селах Бахчисарайского района и даже в Севастополе, до которого, как уточняет "Крымский ветер", от предполагаемого места взрыва по прямой около 25 км.

Звук взрыва в Бахчисарае зафиксировали камеры наблюдения.

"Крымский ветер" поясняет, что в Бахчисарае расположены инженерный склад воинской части 758-го центра материально-технического обеспечения ЧФ РФ и склад 133-й бригады МТО ЧФ РФ.

"Именно 133-я бригада обеспечивает снабжение и логистику подразделений 22-го армейского корпуса ЧФ РФ, участвующих в российской агрессии в Украине", – сказано в сообщении.

За некоторое время до взрыва в Бахчисарае, как сообщает "Крымский ветер", звук громкого взрыва был слышен в Ялте, Гурзуфе и других населенных пунктах южного берега Крыма.

"Затряслось все вокруг, мебель и окна, сигнализации машин сработали в округе. На заднем плане присутствуют звуки летящих самолетов. Был ли это переход на сверхзвук, пока неизвестно", – сказано в сообщении.

Назначенные российскими оккупантами незаконные власти Крыма пока не комментировали взрывы на территории временно захваченного Россией полуострова.

Утром 1 марта проект "Крым.Реалии" в Telegram сообщал о серии ночных взрывов в Крыму, в частности, в Черноморском и Евпатории.

По информации "Крым.Реалии", пророссийский крымский блогер Александр Талипов заявил об атаке беспилотников на Крым, которые якобы были "приземлены в чистом поле в районе Сак", что стало причиной громких звуков. По данным Талипова, никаких повреждений в Крыму нет. Официально российские власти не сообщали об атаке.

Минобороны РФ отчиталось в Telegram о якобы атаке на полуостров с использованием 10 украинских беспилотников, ни один из которых будто бы не долетел до цели. Украинская сторона не комментировала атаку.