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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Затряслось все вокруг, мебель и окна". СМИ сообщили о мощных взрывах в оккупированном Крыму

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Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Бахчисарае
Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Бахчисарае
Фото: Aleksander Kaasik / wikipedia.org (иллюстративное)

Во временно оккупированном Крыму вечером 1 марта раздались взрывы, которые слышали в Бахчисарае, Севастополе, Ялте и Гурзуфе. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, в Бахчисарае взрыв, по предварительной информации, раздался в районе воинской части на Симферопольской улице. Он мог быть связан с работой противовоздушной обороны оккупантов, полагают подписчики канала.

Звук было слышно во многих селах Бахчисарайского района и даже в Севастополе, до которого, как уточняет "Крымский ветер", от предполагаемого места взрыва по прямой около 25 км.

Звук взрыва в Бахчисарае зафиксировали камеры наблюдения.

"Крымский ветер" поясняет, что в Бахчисарае расположены инженерный склад воинской части 758-го центра материально-технического обеспечения ЧФ РФ и склад 133-й бригады МТО ЧФ РФ.

"Именно 133-я бригада обеспечивает снабжение и логистику подразделений 22-го армейского корпуса ЧФ РФ, участвующих в российской агрессии в Украине", – сказано в сообщении.

За некоторое время до взрыва в Бахчисарае, как сообщает "Крымский ветер", звук громкого взрыва был слышен в Ялте, Гурзуфе и других населенных пунктах южного берега Крыма.

"Затряслось все вокруг, мебель и окна, сигнализации машин сработали в округе. На заднем плане присутствуют звуки летящих самолетов. Был ли это переход на сверхзвук, пока неизвестно", – сказано в сообщении.

Назначенные российскими оккупантами незаконные власти Крыма пока не комментировали взрывы на территории временно захваченного Россией полуострова.

Утром 1 марта проект "Крым.Реалии" в Telegram сообщал о серии ночных взрывов в Крыму, в частности, в Черноморском и Евпатории.

По информации "Крым.Реалии", пророссийский крымский блогер Александр Талипов заявил об атаке беспилотников на Крым, которые якобы были "приземлены в чистом поле в районе Сак", что стало причиной громких звуков. По данным Талипова, никаких повреждений в Крыму нет. Официально российские власти не сообщали об атаке.

Минобороны РФ отчиталось в Telegram о якобы атаке на полуостров с использованием 10 украинских беспилотников, ни один из которых будто бы не долетел до цели. Украинская сторона не комментировала атаку.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, взрыв, Севастополь, Ялта, оккупация, Бахчисарай, аннексия, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, камеры наблюдения, российские оккупанты, деоккупация
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