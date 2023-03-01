Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Если, образно, завтра сдохнет Путин, в РФ начнется передел власти и они о нас забудут, то мы будем в Крыму даже раньше лета

"Не могу прокомментировать. Мы очень хотели бы летом это закончить и быть в Крыму. Но, возможно, у главы разведки есть стратегическая разведывательная информация, он знает планы, есть информация от наших партнеров. Если завтра, образно, сдохнет Путин и у них начнутся какие-то центробежные движения, передел власти – все эти группировки вцепятся друг в друга и забудут о нас, так мы и раньше в Крыму будем. Ну, будем ждать", – сказал он.
Крищенко считает, что до Путина первыми доберутся "свои".
"Я немного люблю историю, исторические события. Я все же думаю, вся история этих их царей, генсеков... До них первым добиралось их окружение. Начиная с императоров павлов и всех-всех. Первым до них добиралось их окружение. Нам бы хотелось быть первыми, но, к сожалению, его окружение скорее..." – заявил он.
Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полную версию интервью
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.