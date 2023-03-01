Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Если, образно, завтра сдохнет Путин, в РФ начнется передел власти и они о нас забудут, то мы будем в Крыму даже раньше лета

Крищенко: Мы очень хотели бы летом это закончить и быть в Крыму Фото: Андрей Крищенко / Facebook

"Не могу прокомментировать. Мы очень хотели бы летом это закончить и быть в Крыму. Но, возможно, у главы разведки есть стратегическая разведывательная информация, он знает планы, есть информация от наших партнеров. Если завтра, образно, сдохнет Путин и у них начнутся какие-то центробежные движения, передел власти – все эти группировки вцепятся друг в друга и забудут о нас, так мы и раньше в Крыму будем. Ну, будем ждать", – сказал он.

Крищенко считает, что до Путина первыми доберутся "свои".

"Я немного люблю историю, исторические события. Я все же думаю, вся история этих их царей, генсеков... До них первым добиралось их окружение. Начиная с императоров павлов и всех-всех. Первым до них добиралось их окружение. Нам бы хотелось быть первыми, но, к сожалению, его окружение скорее..." – заявил он.

Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои. Читайте полную версию интервью

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